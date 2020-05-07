بانكسي يقدم تحية للطواقم الطبية بعمل فني جديد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مايو 2020, 11:16 صباحا
لوحة جدارية بمدينة بريستول لطفلة تطلق مقلاعاً نحو باقة زهور، تبناها بانكسي (أ ف ب)

عرض في مستشفى عمل جديد لفنان الشارع البريطاني بانكسي مهدى لجهاز الصحة الوطني، تحية للطواقم الطبية التي تحارب فيروس «كورونا المستجد» في ثاني أكثر الدول تأثرا بهذا الوباء.

ونشر الفنان صورة للعمل عبر «إنستغرام» وهو يظهر صبيا يرتدي سروالا بحمالات يلعب مع ممرضة تضع مشلح بطل خارق، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتأتي بقعة الألوان الوحيدة في العمل الفني هذا الذي يحمل اسم «غايم تشينجر» من الصليب الأحمر المرسوم على بزة الممرضة، فيما يظهر سوبرمان وباتمان مهملين في سلة إلى جانب الصبي.

وكتب الفنان في رسالة إلى الطواقم العاملة في المستشفيات: «شكرا لكل ما تقومون به، آمل بأن يضفي هذا العمل بعض النور على المكان مع أنه بالأسود والأبيض فقط»، وعلق العمل على جدار ممر في مستشفى ساوثهامبتون في جنوب إنجلترا، على أن يعرض بشكل علني ما إن ترفع إجراءات العزل على ما قالت ناطقة باسم بانكسي.

وسيطرح العمل لاحقا للبيع في مزاد لجمع التبرعات لجمعيات خيرية مرتبطة بنظام الصحة الوطني في بريطانيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: مستشفى الهواري يكرم الطاقم الطبي بعد خروجه من الحجر الصحي
ليبيا
2073 وفاة إضافية بـ«كورونا» في أميركا والحصيلة تتخطى 73 ألفا
دولى
في خطاب مفتوح.. مجلس الدولة يوجه 6 دعوات إلى أهالي برقة للمحافظة على وحدة ليبيا
ليبيا
باشاغا يخطر النائب العام بمسوغات القبض على عضو ديوان المحاسبة رضا قرقاب
ليبيا
ترامب يعتبر أزمة فيروس كورونا «أسوأ» من «بيرل هاربور» واعتداءات 11 سبتمبر
دولى
وليامز ترحب بدعوة السراج وتؤكد استعداد البعثة الأممية لاستئناف المسار السياسي
ليبيا
الرئيس الصيني: السيطرة على «كورونا» ما زالت تواجه عدم تيقن كبيرا
دولى
إعلان حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
1.97 مليار دينار عائدات النفط خلال 4 أشهر.. و72 مليونا فقط في أبريل
ليبيا
1.67 مليار دولار عجز إيرادات النقد الأجنبي و«المركزي» يعوضه من الاحتياطي
ليبيا
بكين: بومبيو لا يملك أدلة على أن فيروس كورونا مصدره مختبر صيني
دولى
ألمانيا تخطط لفتح المتاجر والمدارس واستئناف دوري كرة القدم في مايو
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مهم يفتح باب الأمل في التوصل لعلاج «كورونا»