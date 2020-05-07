بانكسي يقدم تحية للطواقم الطبية بعمل فني جديد

لوحة جدارية بمدينة بريستول لطفلة تطلق مقلاعاً نحو باقة زهور، تبناها بانكسي (أ ف ب)

عرض في مستشفى عمل جديد لفنان الشارع البريطاني بانكسي مهدى لجهاز الصحة الوطني، تحية للطواقم الطبية التي تحارب فيروس «كورونا المستجد» في ثاني أكثر الدول تأثرا بهذا الوباء.

ونشر الفنان صورة للعمل عبر «إنستغرام» وهو يظهر صبيا يرتدي سروالا بحمالات يلعب مع ممرضة تضع مشلح بطل خارق، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتأتي بقعة الألوان الوحيدة في العمل الفني هذا الذي يحمل اسم «غايم تشينجر» من الصليب الأحمر المرسوم على بزة الممرضة، فيما يظهر سوبرمان وباتمان مهملين في سلة إلى جانب الصبي.

وكتب الفنان في رسالة إلى الطواقم العاملة في المستشفيات: «شكرا لكل ما تقومون به، آمل بأن يضفي هذا العمل بعض النور على المكان مع أنه بالأسود والأبيض فقط»، وعلق العمل على جدار ممر في مستشفى ساوثهامبتون في جنوب إنجلترا، على أن يعرض بشكل علني ما إن ترفع إجراءات العزل على ما قالت ناطقة باسم بانكسي.

وسيطرح العمل لاحقا للبيع في مزاد لجمع التبرعات لجمعيات خيرية مرتبطة بنظام الصحة الوطني في بريطانيا.