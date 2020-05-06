غريس قبيلي: رمضان هذا العام خاص جدا لي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مايو 2020, 03:48 مساء
الفنانة السورية غريس قبيلي (أرشيفية: الإنترنت)

أعربت الفنانة السورية غريس قبيلي عن سعادتها بهذا الموسم الذي تلعب فيه بطولة ثلاثة أعمال هي «اتجاه خاطئ» و«ولد وبنت» ويعرضان على منصة «جوي tv»، بالإضافة إلى «الساحر» على قناة «أبوظبي»، وهو أمر يسعدها كثيرا.

أما الفنان عباس جعفر فأكد أن نجاح «ولد وبنت» يؤكد صدق رهان شركتي الإنتاج «I see media» إياد الخزوز، «غولدن لاين» نايف وديالا الأحمر.

وفي الوقت نفسه تواصل منصة «جوي tv» وسط ردود فعل إيجابية عرض حلقات مسلسل «ولد وبنت» من بطولة النجمين عباس جعفر وغريس قبيلي، وهو مسلسل كوميدي طريف تدور أحداثه حول زوجين شابين، يقعان في مأزق الحياة الزوجية، حيث نتابع من خلاله كيف يعيش حبهما وسط هذه العواصف وهل سيستمر أم لا؟

بوستر مسلسل «ولد وبنت» (خاص لـبوابة الوسط)
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