أديل تخطف الأنظار في عيد ميلادها الـ32

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مايو 2020, 02:39 مساء
أديل تحتفل بعيد ميلادها بنشر صورة تظهر مدى فقدانها الوزن (أرشيفية:انترنت)

احتفلت المغنية البريطانية أديل، الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ32، بنشر صورتها عبر حسابها على «الإنستغرام» تظهر فيها بعد فقدانها الوزن بشكل كبير.

وارتدت أديل في الصورة فستانا أسود قصيرا، ووجهت الشكر إلى جمهورها، وأكدت ضرورة اتباع إجراءات السلامة للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، والالتزام بالبقاء في المنزل، كما شكرت الطاقم الطبي الذي يخاطر بحياته لمواجهة الفيروس.

وقالت أديل في تصريحات سابقة للصحافة إنها لا تحرم نفسها من الطعام وتذهب للنادي الرياضي لتحسين مظهرها والحصول على لياقة، وتتبع نظاما غذائيا خاليا من السكر، فالمعدل الصحي لاستهلاك السكر لا يزيد على ست ملاعق من السكر يوميا في جميع الوجبات والمشروبات.
 

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