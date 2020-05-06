شاهد إعلان مسلسل نتفليكس الجديد «سبيس فورس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مايو 2020, 01:56 مساء
الممثل الأميركي ستيف كاريل (أرشيفية:انترنت)

طرحت شبكة نتفليكس الثلاثاء، إعلان أحدث أعمالها الكوميدية بعنوان «سبيس فورس» بطولة الممثل الأميركي ستيف كاريل.

ويعد هذا العمل عودة لستيف كاريل للمسلسلات بعد غياب 15 عاما، وكانت آخر أعماله مسلسل «ذا أوفيس»، ومن المقرر عرض المسلسل الجديد المتكون من 10 حلقات فى 29 مايو المقبل، ويدور المسلسل حول مجموعة مكلفة بتنفيذ أمر الرئيس دونالد ترامب لإنشاء فرع سادس من الجيش المعروف باسم قوة الفضاء، وفقا لموقع «اليوم السابع».

وأعلنت «نيتفليكس» أن غريغ دانيالز، كاتبة «أوفيس أند باركس آند ريكريشون»، شاركت فى كتابة المسلسل مع كاريل، وستعمل كمنتجة منفذة للعمل.

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