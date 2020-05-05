توم كروز يستعد لتصوير فيلم جديد في الفضاء

الممثل الاميركي توم كروز (أرشيفية:انترنت)

بدأ الممثل الأميركي توم كروز، إجراء محادثات مع رجل الأعمال الرائد بمجال الفضاء، أيلون ماسك، لوضع خطة تصوير فيلم في الفضاء، بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية «ناسا».

وإذا ما حصل الفيلم على الضوء الأخضر، سيكون هذا الإنتاج هو أول فيلم للمغامرة والإثارة يتم تصويره في الفضاء الخارجي، وفق ما ذكرت جريدة «ديلي ميل» البريطانية.

ويعمل كروز، مع إيلون ماسك، مؤسس شركة «سبيس إكس» لتصوير فيلم روائي طويل باستخدام سفينة فضاء قامت بتطويرها شركة «ماسك»، ويناقش الآن أطراف العمل كيفية تصوير الفيلم من خلال بناء استديو متكامل بالتعاون مع شركات إنتاج تريد المشاركة في إنتاج الفيلم في الفضاء.