نيويورك تايمز تحصد نصيب الأسد من جوائز بوليتزر 2020

مقر صحيفة نيويورك تايمز في نيويورك (أ ف ب)

حصدت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية العدد الأكبر من جوائز بوليتزر العريقة للعام 2020 مع إعلان الفائزين عبر الإنترنت بسبب وباء كوفيد-19.

وأعلنت مديرة مجلس هذه الجوائز دانا كانيدي أسماء الفائزين من منزلها من خلال بث مباشر عبر «يوتيوب» بدلا عن مراسم تقام عادة في جامعة كولومبيا في نيويورك، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وبعدما تميزت جوائز العام الماضي بتركيزها على دونالد ترامب والعام 2018 على فضائح التحرش الجنسي وحركة «مي تو»، لم تأخذ جوائز بوليتزر هذا العام أي طابع خاص.

وفازت «نيويورك تايمز» بثلاث جوائز من بينها تقرير استقصائي لبراين روزنتال حول أوساط النقل بالأجرة في نيويورك ألقى الضوء على وجود قروض تستغل السائقين الضعفاء.

ونالت الصحيفة كذلك جائزة أفضل تقرير دولي عن سلسلة من المقالات حول نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونالت مقالة طويلة بقلم نيكول هانا-جونز جائزة أفضل «تعليق» تناولت فيها أصول الولايات المتحدة من منظار الأفارقة المستعبدين.

وعلى صعيد التغطية الأميركية الداخلية، فاز ثلاثة صحفيين من موقع «بروبابليكا» بجائزة حول تحقيق أظهر خللا كبيرا في الأسطول السابع في البحرية الأميركية، وتقاسم هؤلاء جائزتهم مع مراسلين في «سياتل تايمز» كتبوا مقالات عدة حول مشاكل في التصميم أدت إلى فضيحة طائرة «737 ماكس» من صنع «بوينغ».

ونالت صحيفة «كوريري-جورنال» في ليكزينغتن في ولاية كنتاكي جائزة تغطية الأخبار العاجلة عن تغطيتها قرارات عفو أصدرها في اللحظة الأخيرة حاكم الولاية مات بفين عن محكومين بالإعدام.

وتعد جوائز بوليترز أعرق المكافآت التي تمنح لصحفيين أو مؤسسات مقرها في الولايات المتحدة، واستحدثت العام 1917، وتمنح الجائزة أيضا في مجال التصوير الصحفي والرسم والإذاعة والموسيقى والأدب والشعر.