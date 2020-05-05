نيكولاس كيدج بطل مسلسل «تايغر كينغ»

الممثل الأميركي نيكولاس كيدج في سانتا مونيكا في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ ف ب)

يلعب الممثل الأميركي نيكولاس كيدج في مسلسل بعنوان «تايغر كينغ» دور جو إكزوتيك، صاحب حديقة حيوانات مفترسة غريب الأطوار كان محور وثائقي ناجح بث قبل فترة قصيرة عبر «نتفليكس»، على ما أفاد وكيل أعماله.

وسيكون الممثل الحائز جائزة أوسكار المنتج التنفيذي للمسلسل، وذكرت مجلة «فراييتي» أن المسلسل من إنتاج محطة «سي بي أس» ويضم ثماني حلقات، وحقق الفيلم الوثائقي «تايغر كينغ» 34 مليون مشاهدة في غضون عشرة أيام بعد طرحه في مارس عبر نتفليكس في الولايات المتحدة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ويروي حياة «جو اكزوتيك» واسمه الأصلي جو مالدونادو باسيدغ (57 عاما) صاحب حديقة حيوانات في أوكلاهوما يربي فيها الأسود والنمور، له قصة شعر غريبة وشاربان على شكل نضوة حصان ويضع أقراط أذن عديدة ويجاهر بأنه مثلي.

وحقق ثروة من خلال حديقة الحيوانات التي افتتحها في العام 1999 وتربية النمور والأسود وبيعها بطريقة غير قانونية أحيانا، إلا أنه بدد ثروته بعد سلسلة من الملاحقات القضائية والحرائق المجهولة المصدر وحملات سياسية فاشلة، حتى إنه خطط لاغتيال عدوته اللدودة كارول باسكين المدافعة عن حقوق الحيوانات مما أدخله السجن.