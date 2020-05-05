تايكا وايتيتي سيقدم فيلما جديدا عن عالم «ستار وورز»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مايو 2020, 12:18 مساء
السينمائي النيوزيلندي تايكا واستيتي في حفلة توزيع جوائز أوسكار (أ ف ب)

سيتولى السينمائي النيوزيلندي تايكا وايتيتي تأليف وإخراج فيلم يتمحور على عالم «ستار وورز» على ما أعلنت مجموعة «ديزني».

وانتقل تايكا وايتيتي من أفلام سينمائية مستقلة ناجحة إلى انتاجات هوليوودية ضخمة في السنوات الأخيرة مثل «ثور: راغناروك» في 2017، وفاز في فبراير هذا العام بجائزة أوسكار أفضل سيناريو عن فيلم «جوجو رابيت»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأخرج أيضا الموسم الأول من مسلسل «ذي مندالوريان» الذي يندرج في إطار عالم «ستار وورز» أيضا، ولم يحدد أي موعد لبدء عرض الفيلم الجديد، إلا أن الفيلم الأول من ثلاثة أفلام «ستار وورز» سيعرض ديسمبر 2022 بحسب رزنامة «ديزني».

وأكدت «ديزني» من جهة أخرى أن ليسلي هيدلاند ستنجز مسلسلا تلفزيونيا جديدا مستوحى من أجواء «ستار وورز»، وشاركت هيدلاند في تطوير مسلسل «راشن دول».

وذكرت وسائل إعلامية متخصصة بأخبار هوليوود أن المسلسل سيكون «تشويقي مع تركيز على النساء»، وتنجز «ديزني» راهنا الموسم الثاني من «ذي مندالوريان»، وتحضر لمسلسلين آخرين أحدهما من بطولة إيوان ماكريغور، يعرضان عبر منصة «ديزني+» للبث التدفقي.

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