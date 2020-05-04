قلاة «الكون» للشاعر رامز النويصري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مايو 2020, 08:23 مساء
الشاعر رامز النويصري (بوابة الوسط)

أعلنت مكتبة الكون الليبية، في القاهرة، الإثنين، منحها «قلاد ة الكون» في إصدارها الأول للكاتب الشاعر الليبي، رامز رمضان النويصري «تقديرًا لدوره التطوعي وجهده المميز لدعم حركة النشر والابداع الثقافي في ليبيا من خلال تأسيسه وإدارته لموقع (بلد الطيوب)، الذي يدخل عامه العاشر هذه السنة».

وأوضحت المكتبة في إعلانها أن النويصري «ساهم من خلالها في التعريف بالإنتاج الأدبي والثقافي والإبداعي الليبي عبر فضاء الإنترنت.. إن الجهد الذي بذله ويبذله وزملاؤه من خلال موقع (بلد الطيوب) يجعلنا نعده رائدًا من رواد الحركة الثقافية الليبية عبر الإنترنت».

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وأعربت مكتبة الكون التي يديرها الصحفي الليبي، فتحي بن عيسى، عن أمانيها بالتوفيق للشاعر رامز النويصري، وزملائه في موقع «بلد الطيوب» الثقافي الذي ظهر للقراء في 22 سبتمبر 2000م، وجرى نقله من الاستضافة المجانية، إلى الاستضافة المدفوعة في العام 2004م، ناشرًا نصوصًا إبداعية للكتاب الليبيين بمختلف المجالات والتخصصات الإبداعية، تعزيزًا لمهمة الموقع في إبراز النتوج الثقافي الليبي، والتعريف به.

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