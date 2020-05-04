هند صبري تتعاقد مع «نتفليكس» على تقديم مسلسل جديد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مايو 2020, 02:34 مساء
عرضت الشبكة عددا كبيرا من أعمال هند صبري (أرشيفية: الإنترنت)

تعاقدت الفنانة التونسية هند صبري مع منصة «نتفليكس» العالمية على تقديم مسلسل جديد يتم عرضه العام المقبل 2021.

السابقة هي الأولى في الشرق الأوسط أن يكون التعاقد مع النجم نفسه، وهو ما يعكس ثقة الشبكة العالمية في هند صبري وأعمالها السابقة.

المسلسل ستتولى تنفيذه هند صبري من خلال شركتها «Salam production»، ولم يتم الكشف عن أية تفاصيل أخرى عن المشروع.

كانت المنصة العالمية قد اختارت الفنانة التونسية الشهر الماضي ضمن 55 نجمة عالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة ضمن مشروع «لأنّها شاهدت»، وتشمل القصص التي ألهمت النساء اللواتي قدمنّ لنا أعمالاً استهوتنا وألهمتنا بنفس الوقت، مع كل من صوفيا لورين، وسلمى حايك، ياليتزا أباريشيو، ميلي بوبي براون، لوري نان، لانا كوندور، بيترا كوستا، وآفا دوفرناي.

وعرضت الشبكة عددا كبيرا من أعمال هند صبري، آخرها فيلمي «الكنز» و«الجزيرة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يقول إنه سيكون لدى الولايات المتحدة لقاح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام
دولى
الفنان حسن البيجو ينتهي من تصوير أغنية «راد الله علي» بتوزيع جديد
ثقافة وفن
الأهلي المصري يكتسح الريال وبرشلونة في استفتاء صحيفة ماركا
رياضة عالمية
إيطاليا تسجل أدنى معدل وفيات يومي بفيروس «كورونا» منذ بدء الحجر
دولى
فرانس برس: توازن صعب بين العلم والسياسة في التصدي لفيروس كورونا المستجد
دولى
السعودية تسجل عجزا قياسيا في الميزانية بقيمة 112 مليار دولار
اقتصاد
السعودية تعتزم اتخاذ إجراءات «صارمة ومؤلمة» لمواجهة آثار كورونا
دولى
عقيلة صالح: مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة علي قلب رجل واحد
ليبيا
السراج يوجه الصديق الكبير ببيع المخصصات الشخصية بالسعر المعتمد للدينار بقيمة 5 ...
ليبيا
4 نصائح من «مكافحة الأمراض» تجنب المكفوفين الإصابة بـ«كورونا»
ليبيا
الرئيس الجزائري يعلن تفاصيل رؤيته لحل الأزمة الليبية
ليبيا
«المحاسبة» يتوقع هبوط الإيرادات إلى ستة مليارات وارتفاع الدولار 100% إذا استمر ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تبعات أزمة «كورونا».. انهيار سعر الكوكايين