هند صبري تتعاقد مع «نتفليكس» على تقديم مسلسل جديد

عرضت الشبكة عددا كبيرا من أعمال هند صبري (أرشيفية: الإنترنت)

تعاقدت الفنانة التونسية هند صبري مع منصة «نتفليكس» العالمية على تقديم مسلسل جديد يتم عرضه العام المقبل 2021.

السابقة هي الأولى في الشرق الأوسط أن يكون التعاقد مع النجم نفسه، وهو ما يعكس ثقة الشبكة العالمية في هند صبري وأعمالها السابقة.

المسلسل ستتولى تنفيذه هند صبري من خلال شركتها «Salam production»، ولم يتم الكشف عن أية تفاصيل أخرى عن المشروع.

كانت المنصة العالمية قد اختارت الفنانة التونسية الشهر الماضي ضمن 55 نجمة عالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة ضمن مشروع «لأنّها شاهدت»، وتشمل القصص التي ألهمت النساء اللواتي قدمنّ لنا أعمالاً استهوتنا وألهمتنا بنفس الوقت، مع كل من صوفيا لورين، وسلمى حايك، ياليتزا أباريشيو، ميلي بوبي براون، لوري نان، لانا كوندور، بيترا كوستا، وآفا دوفرناي.

وعرضت الشبكة عددا كبيرا من أعمال هند صبري، آخرها فيلمي «الكنز» و«الجزيرة».