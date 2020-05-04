الرياني يسلط الضوء على استغلال بعض التجار لأزمة كورونا

الفنان أحمد الرياني. (الوسط)

سلط الفنان أحمد الرياني الضوء على استغلال بعض التجار للمواطن في ظل أزمة فيروس «كوفيد19» المعروف بكورنا المستجد كورونا، وذلك من خلال تمثيل مشاهد توعوية كتبها السيناريست، أمين بورواق.

وقال الرياني لـ«بوابة الوسط» الاثنين إن «هذا العمل الذي يعتبر توعوي لطرق مكافحة كورونا هو تسليط الضوء على استغلال التجار للازمة وارتفاع الاسعار المصاحب لها».

وأضاف: «العمل مدته 6 دقائق تمثيل الفنان أيمن نحول والفنان أحميدة البرغثي ومن إخراجي».

ولفت الفنان أحمد الرياني إلى أنه «قام بتصوير العمل كمشاركة منه لمواجهة هذا الوباء داعيا ان يحمي الله البلاد والعباد»، مشيرًا إلى أنه قام بـ«إهداء هذا العمل التوعوي للقنوات الليبية كمساهمة منه في التحذير من هذا الوباء الخطير».