الفنان حسن البيجو ينتهي من تصوير أغنية «راد الله علي» بتوزيع جديد

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الإثنين 04 مايو 2020, 01:37 صباحا
الفنان حسن البيجو مع عازف الأكورديون الشهير الفنان خليفة ميلاد (الوسط)

انتهى الفنان الليبي حسن البيجو صحبة  فرقة الزمن الجميل من تصوير أغنية «راد الله علي» بتوزيع جديد ومن إخراج محمد البرعصي،  والتي سبق وأن غناها ملك الفن الشعبي الراحل عبد الجليل عبد القادر.

وقال الفنان حسن البيجو لـ«بوابة الوسط» الاثنين «الاغنية جرى اعادة توزيعها والانتهاء من تصويرها وسيجري بثها قريبا على القنوات الليبية والمنصات الاجتماعية».

وأضاف: «أهتمامي بالتراث الليبي هو مساهمة في تذكير الجيل الجديد بهذه الاعمال الرائعة فمن ليس له ماض ليس له حاضر».

تميزت الأغنية في توزيعها الجديد بمشاركة عازف الأكورديون الشهير الفنان خليفة ميلاد الذي رافق ملك الأغنية الشعبية الفنان عبد الجليل عبد القادر وشكل معه ثنائي قدم العديد من الأعمال التي لاتزال تغنى في الأفراح والاحتفالات والمهرجانات في مختلف أنحاء ليبيا.

وقدم الفنان حسن البيجو الشكر والتقدير للسادة، عوض الحميدي، عمر العريبي، حسن الشريف، والأستاذة نجاح المغربي وبالمسرح الشعبي بنغازي الفنان رافع نجم والفنان الطيب الطيرة والمايسترو ياسر نجم المدير الفني استاذ مصطفى نجم مدير التصوير محمد الكيلاني ومدير الديكور استاذ فرج بن كاطو والمدير المالي محمد الفزاني، وكل من ساهم في انجاح هذا العمل.

يذكر أن الفنان أحمد الزليتني أسس قبل عامين فرقة (الزمن الجميل) من أبرز فناني وعازفي بنغازي وليبيا، وعلى رأسهم عازف الكمان الشهير الفنان مصطفى الإسكندراني والفنان نوري السراوي والفنان صلاح بن سعود والفنان عوض بوزنوكة والفنان أحمد السعيطي والفنان مصطفى نجم والفنان عوض الحداد، والفنان صلاح الجغبوب.

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