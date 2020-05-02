نجوم العالم في حفلة لمساعدة الهند بمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مايو 2020, 03:35 مساء
ميك جاغر (وسط) خلال حفلة لفرقة ذي رولينغ ستونز في ميامي في 30 أغسطس 2019 (أ ف ب)

يشارك عشرات النجوم العالميين في حفل موسيقي مدته أربع ساعات، الأحد، بهدف جمع أموال لمواجهة فيروس «كورونا المستجد» في الهند.

وسيكون أسطورة الروك ميك جاغر والممثل ويل سميث من بين هؤلاء النجوم، حسب «فرانس برس».

ومن أبرز الأسماء المحلية المشاركة، لاعب الكريكيت الهندي فيرات كوهلي والممثلان شاه روخان وبريانكا شوبرا، كل من منزله.

وينظم المخرج البوليوودي كاران جوهر وزويا أختار هذا الحدث، الذي سيبث مباشرة عبر «فيسبوك»، تحية للعاملين في محاربة الوباء.

وهو يهدف إلى جمع ملايين الدولارات لأكثر من 100 مجموعة توفر الغذاء والخدمات الأساسية الأخرى خلال الأزمة الصحية الراهنة.

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وقال منظمو الحفلة إن الأموال مطلوبة «للأشخاص الذين لا يملكون عملا ولا منزلا ولا يعرفون من أين سيؤمنون وجبتهم التالية».

ويخضع سكان الهند البالغ عددهم نحو 1.3 مليار شخص لقيود الإغلاق العام منذ 25 مارس، وخففت أخيرا على أن تستمر حتى 17 مايو على الأقل.

وأثرت هذه التدابير خصوصا على ملايين العمال المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في المدن مع القليل من الغذاء أو المال. وتنظم رحلات قطارات خاصة السبت لمساعدة آلاف العمال في العودة إلى ديارهم. وسجلت الهند حتى الآن 37335 إصابة بـ«كورونا المستجد» و1218 وفاة.

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