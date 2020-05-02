في مثل هذا اليوم رحل رجل الدولة عبد الحميد البكوش

الشاعر رالحقوقي رئيس الوزراء عبد الحميد البكوش

في مثل هذا اليوم منذ ثلاثة عشر عاما رحل رئيس وزراء ليبيا الأسبق القاضي، والمحامي، والأديب والشاعر الأستاذ عبدالحميد مختار البكوش، الذى اطلق علي ليبيا (أم السعد) . ولد في طرابلس، ودرس بها مراحل تعليمه الأولى، أما المرحلة الجامعية فاتمها بمصر، إذ تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة ونال درجة الليسانس في القانون، ثم دبلوم في القانون الدولي سنة 1959.

عين بعد رجوعه إلى ليبيا في القضاء ثم مارس مهنة المحاماة في بداية الستينات، كذلك عمل مستشارا قانونيا لشركة البترول البريطانية (برتش بتروليوم). في سنة 1964 انتخب عضوا في مجلس النواب، ثم اختاره سنة 1964 السيد محمود أحمد المنتصر وزيرا للعدل في حكومته في شهر يناير 1964. وفي مارس 1965 اختاره السيد حسين مازق رئيس الوزراء آنذاك، ليكون وزيرا للعدل في حكومته. ثم اختاره أيضا السيد عبد القادر البدري رئيس الوزراء للمنصب نفسه في زارته في يوليو 1967.

في 25 أكتوبر 1967 كلفه الملك إدريس السنوسي بتشكيل الوزارة، وانصب مشروعه على (الشخصية الليبية) و (ليبيا أولا). وبعد استقالته من رئاسة الحكومة سبتمبر 1968، تولى منصب سفير ليبيا في الجمهورية الفرنسية. وبعد سقوط المملكة الليبية في سبتمبر 1969، عاد من فرنسا، فاعتقل، وسجن، وفرضت عليه الإقامة الجبرية في منزله؛ ثم رحل إلى القاهرة سنة 1977 ومكث بها إلى 2001، ثم اضطر لمغادرة مصر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من بعد تحسن العلاقات بين الدولة المصرية والنظام الجماهيري نظام، بسبب تعرضه لمحاولة اغتيال فِي القاهرة في نوفمبر 1984، وساهم في فضحها بتعاونه مع السّلطات المِصْريّة لكشف تلك المؤامرة، التي انتهت بالقبض على المتورطين فيها، وعرض السيد وزير الدّاخليّة المِصْري، تفاصيل هذه المؤامرة، فِي مؤتمر صحفي نقلته وسائل الإعلام المرئيّة، وَفِي مقدمتها، التليفزيون المِصْري. نشر العديد مِن شعره ومقالات فِي الصحافة الِلّيبيّة، ثم في الصحف المِصْرية والعربية والدولية. له أكثر من ديون شعر، وأختتم إحدى قصائد هذه الدواوين قائلا:

" لكنّ العيد سيقبل يا ولدي

فِي يومِ العيدِ

وأجيء بلادي مشتاقاً في يومِ الوعد

سأجيئك يوماً يا بلدي خذ هَذا العهد

سأجيئك يوماً يا ليبَيا.. يا أم السعد "

رحل عنا يوم 2/5/ 2007 ووسد ثرى أبوظبي في اليوم التالي.

* بتلخيص من مقالة للأستاذ إبراهيم الهنقاري

الشاعر الوزير عبد الجميد البكوش أطلق على ليبيا اسم " أم السعد "

وزارة الحقوقي عبد الحميد البكوش

في زيارة رسميه إلى السعودية

الوزير والسفير الشاعر عبد الحميد مختار البكوش

مع الملك

في استقبال شخصية ضيف ليبيا

اجتماع في الجامعة الليبية ببنفازي

مع ملك السعودية

رئيس الوزراء عبد الحميد البكوش

في زيارة أوروبية

شيوخ برقة في استقباله

مصافحة ورجل الدولة حسين مازق بينهما

الحقوقي عبد الحميد البكوش

الشاعر عبد الحميد البكوش

مع جلالة الملك ادريس السنوسي

مع الرئيس شارل ديجول

في استقبال ملك السعودية

اليمين السادة محمد فخر الدين و احمد بوهدمة و احمد الهوني وعبدالقادر بوهروس و عبدالحميد البكوش و رشاد الهوني و فاضل المسعودي

اجتماع مجلس الوزراء

أثناء زيارة رسمية