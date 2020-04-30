محمود كهربا ضيف «رامز مجنون رسمي» مساء الخميس

بوستر برنامج «رامز مجنون رسمي» (خاص لـ بوابة الوسط)

يظهر الكابتن محمود عبدالمنعم الشهير بـ«كهربا»، لاعب النادي الأهلي، ضيفا مع النجم رامز جلال في برنامجه «رامز مجنون رسمي»، الذي تعرضه «MBC مصر» في تمام السادسة والنصف مساء الخميس، ويعاد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

ويشهد برنامج «رامز مجنون رسمي» في الموسم الجديد الكثير من المفاجآت والمواقف والمفارقات غير المتوقعة، ومشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة، الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.

يعرض برنامج «رامز مجنون رسمي» على «MBC مصر» يوميا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.