تامر كروان يشارك في رمضان بثلاثة أعمال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 أبريل 2020, 03:01 مساء
الموسيقار المصري تامر كروان (فيسبوك)

يشهد شهر رمضان الجاري حالة من النشاط الفني للموسيقار تامر كروان، الذي يشارك هذا الموسم بوضع الموسيقى التصويرية لثلاثة مسلسلات وهي: «الاختيار» بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي وإنتاج «سينرجي»، و«بـ١٠٠ وش» بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وإخراج كاملة أبو ذكري وإنتاج «العدل غروب»، ومسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير، وكريم فهمي وسوسن بدر، وإخراج مصطفى فكري وإنتاج «سينرجي».

كما يعمل تامر على تسليم موسيقى الحلقات الأخيرة من الأعمال الثلاثة بعد انتهاء تصويرها.

ولتامر كروان أعمال أخرى لم يتم طرحها بعد، ومنها مسلسل «أسود فاتح» بطولة هيفاء وهبي، الذي خرج من السباق الرمضاني، لعدم انتهاء تصويره، وفيلم «حظر تجول» بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وإخراج أمير رمسيس.

آخر أعمال تامر كروان كان مسلسل «مملكة إبليس» بطولة غادة عادل، وإخراج أحمد خالد موسى، ومسلسل «شبر ميه» بطولة أحمد رزق وإخراج شيرين عادل.

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