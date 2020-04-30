وفاة الممثل الهندي ريشي كابور

وفاة الممثل الهندي ريشي كابور (أرشيفية:انترنت)

أعلنت أسرة الممثل الهندي ريشي كابور أنه توفي، الخميس، بعد صراع دام عامين مع سرطان الدم.

قام كابور«67 عاما» ببطولة أفلام شهيرة في بوليوود، منها «بوبي» و«ميرا نام جوكر» (اسمي جوكر)، وهو سليل أسرة مشهورة في صناعة السينما ومتزوج وله ابنان، وشخصت إصابته بالسرطان في 2018، وفقا لوكالة «رويترز».

وقالت أسرته في بيان: «ظل مبتهجا ومقبلا على الحياة بكل جوارحه طوال عامين من العلاج عبر قارتين»، وانتقل كابور إلى نيويورك للعلاج وعاد إلى موطنه في مومباي في سبتمبر.

وجاءت وفاة كابور بعد يوم من وفاة الممثل الهندي عرفان خان «54 عاما»، الذي عانى كذلك من مرض السرطان، وحثت أسرة كابور المعجبين، الذين كانوا في الظروف العادية سيتدفقون على الشوارع لتأبينه، بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي المفروضة بسبب تفشي جائحة فيروس «كورونا المستجد».

ونشأ كابور في أسرة من الممثلين، فجده هو الممثل بريثفيراج كابور ووالده الممثل راج كابور كما أن أخويه راندير وراجيف وابنه وأبناء وبنات أخويه قاموا بأدوار في أفلام.

وبدأ كابور حياته الفنية عندما كان عمره 16 عاما بتمثيل شخصية قام بها والده من قبل في نسخة جديدة من فيلم (ميرا نام جوكر) «اسمي جوكر» أنتجت العام 1970، وبعد ذلك وضع بصمته الخاصة كنجم رومانسي.