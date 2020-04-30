تحقيق بشأن خطأ طيران ارتكبه الممثل هاريسون فورد

هاريسون فورد في هوليوود، 13 فبراير 2020 (أ ف ب)

فتح تحقيق لمعرفة ظروف عبور الممثل الأميركي، هاريسون فورد، بطائرته مدرج هبوط في كاليفورنيا، في وقت كانت تهم فيه طائرة أخرى بالإقلاع، بحسب ما أفادت السلطات.

وسبق للممثل البالغ 77 عاما المعروف بأدوار مثل «إنديانا جونز» وهان سولو في «ستار وورز» أن كانت له مغامرات كهذه في مجال الطيران، وفق «فرانس برس».

وسجل الحادث الجديد في مطار بمنطقة لوس أنجليس ولم يؤد إلى ضحايا أو أضرار. وقد يكون هاريسون فورد لم يسمع جيدا أو أساء فهم تعليمات برج المراقبة.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها تجري تحقيقا. وأوضحت: «نجري تحقيقا حول حادث عبر خلاله قائد طائرة أفيات هاسكي مدرج الهبوط.. في حين أن طائرة أخرى كانت تستعد لتمرين (تاتش آند غو)».

و«أفيات هاسكي» هي طائرة صغيرة بمقعدين تعمل بمروحيات. أما تمرين «تاتش آند غو» فيقوم على الهبوط بالطائرة والإقلاع مجددا على الفور.

وتلقى هاريسون فورد الأمر بالتوقف فيما كانت الطائرة الأخرى تجري هذه المناورة، إلا أنه استمر بالتقدم وعبر المدرج.

وقال الممثل في تسجيل صوتي لما حصل: «عذرا سيدي، لقد فهمت العكس. أنا آسف جدا».

وكانت مسافة 1.3 كيلومتر تفصل بين الطائرتين عندها. وقال ناطق باسم الممثل: «لم يكن ثمة خطر لحصول اصطدام».

في العام 2017 أفلت هاريسون فورد من عقوبة بعد حادث وقع في مطار آخر بجنوب كاليفورنيا.

وكان قد حط خطأ بطائرته على مدرج تسلكه الطائرات للسير فقط وليس على مدرج الهبوط. ومر خلال ذلك فوق طائرة بوينغ 737 تنقل 110 ركاب وطاقما من ستة أفراد.

وقبل سنتين على ذلك في العام 2015 قام بعملية هبوط اضطرارية مع طائرة عائدة إلى الحرب العالمية الثانية بسبب عطل في المحرك، وقد اصطدمت الطائرة بشجرة وتحطمت على مضمار غولف.

وأصيب الممثل بكسور عدة جراء هذا الحادث.