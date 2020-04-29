اللغة الفرنسية ضحية لفيروس «كورونا» في كندا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أبريل 2020, 05:16 مساء
رئيس الحكومة الكندي جاستين ترودو، 29 مارس 2020 (أ ف ب)

أصبحت اللغة الفرنسية ضحية لفيروس «كورونا» في كندا، ما أجبر رئيس الوزراء جاستن ترودو، الثلاثاء، على الدفاع عن الإخفاق في التزام القوانين التي تفرض أن تكون الملصقات على السلع والخدمات باللغتين الرسميتين للبلاد.

وتعليقًا على قرار حكومته السماح ببيع المطهرات المستوردة التي تحمل وصفًا باللغة الإنجليزية حصرًا في هذا البلد الثنائي اللغة، أشار ترودو إلى «الحالة الاستثنائية التي نجد أنفسنا فيها»، وفق «فرانس برس».

وقال: «في حالات معينة، نحن على استعداد للسماح بوضع إرشادات استخدام ووصف لمنتجات بلغة واحدة».

وأضاف: «لكننا نفضل بالتأكيد ألا يحدث ذلك لأن ازدواجية اللغة في البلاد ليست مجرد مسألة هويتنا الكندية، بل هي أيضًا مسألة سلامة المستهلكين».

وأثارت هذه الخطوة غضب ممثلي الأقلية الناطقة بالفرنسية في كندا الذين وصفوها بأنها «خطيرة» و«تقلل من احترام" الذين كافحوا على مر القرون للحفاظ على لغتهم الأم.

ووفقًا لأحدث إحصاء سكاني، يتحدث ما يقرب من ربع سكان كندا البالغ عددهم 37 مليون نسمة الفرنسية بشكل يومي.

وقال السيناتور رينيه كورمييه: «لا شيء يبرر عدم احترام لغتينا الرسميتين بمساواة. إنها مسألة تتعلق بالصحة والسلامة».

كما أعرب مفوض اللغة الكندي ريموند ثيبرج عن أسفه لعدم وجود إعلانات صحية باللغة الفرنسية في مقاطعتي نيو برونزويك وأونتاريو اللتين تضمان جاليات كبيرة ناطقة بالفرنسية.

وقال إن الناطقين بالفرنسية يجب أن يكونوا قادرين على فهم الرسائل التي ترسلها المؤسسات الحكومية خصوصًا خلال أزمة الوباء الحالي الذي أودى بحياة نحو ثلاثة آلاف كندي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوفنتوس يدخل دائرة ريال مدريد وليفربول في المنافسة على مبابي
رياضة عالمية
ترامب يأمر منتجي اللحوم بالاستمرار في عملهم وسط مخاوف من «أزمة غذائية»
دولى
«فيفا» يحذر من جديد.. ويلمح بضرورة إلغاء الموسم في العالم
رياضة عالمية
لافروف: روسيا لا ترحب بتصريحات حفتر.. ولا أدوات لدينا للتأثير عليه
ليبيا
وليامز: أي تغيير سياسي يجب أن يتم عبر الوسائل الديمقراطية
ليبيا
الاتحاد الأوروبي يرفض إعلان حفتر ويطالب باحترام مخرجات «برلين»
ليبيا
في حكم موقت.. القضاء البلجيكي يقر بقانونية حجز 15 مليار يورو من الأرصدة الليبية
ليبيا
تونس ترد على اتهامها السماح باستخدام أحد مطاراتها للتدخل في ليبيا
ليبيا
مورينيو يغضب ميسي وكريستيانو من أجل الظاهرة
رياضة عالمية
الخارجية الروسية: إعلان حفتر تولي الجيش قيادة البلاد «مفاجأة».. ولا حل عسكريا ...
ليبيا
1303 وفيات بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة والحصيلة تناهز المليون
دولى
وليامز ترحب بمبادرة عقيلة صالح وتعتبرها «إشارة إيجابية»
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تطوير طبقة مضادة للفيروسات تحمي الأسطح 90 يوما