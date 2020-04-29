محمد رمضان يعترف بحبه لنور اللبنانية ويغازلها: «أحلى ضحكة في مصر»

لقطة من مسلسل «البرنس» (أرشيفية: الإنترنت)

رغم حالة الصراع والتدابير الإجرامية التي يديرها إخوة «رضوان البرنس» محمد رمضان للتخلص منه، إلا أنه يعيش نوعا آخر من الصراع بين بقائه ومراعاته لزوجته أم طفليه وحقوقها عليه وبين الحب القديم لـ«علا» نور اللبنانية جارته وشقيقة صديقه «حمادة» محمد مهران.

وكشفت أحداث المسلسل في بدايته أنها سبق وأن رفضته لفارق السن بينهما وتزوجت ثم توفي زوجها وتزوجت بعده الزوج الثاني الذي طلقها عقب قيام شقيقها «حمادة» بسرقته واعترفت لوالدتها أنها لم تكن تحب طليقها وغير نادمة على تركه لها.

كما قام محمد رمضان «رضوان البرنس» بمساندة نور اللبنانية «علا» ووالدتها الفنانة صفاء الطوخي عقب طلاقها وحبس شقيقها «حمادة»، حيث ينفق عليهما وساعد «علا» في استعادة متعلقاتها الشخصية من طليقها.

وعندما شعر «رضوان البرنس» بحزن «علا» لعدم تمكنها من إيجاد عمل وعدها بمساعدتها وطلب منها أن يشاهد ضحكتها التي سيكون محظوظا بها صاحب العمل.. لترتسم الابتسامة على وجهها ليعلق: «ربنا يديمها عليكي.. أحلى ضحكة في مصر».

وبالفعل قام بمساعدتها للعمل بأحد الفنادق الكبرى عن طريق مدير الفندق الذي يعد أحد زبائنه وعلق على ضحكتها عقب قبولها العمل وشكرها له بأنها قد شكرته وشكرت كل مصر بهذه الضحكة.

وعقب مواجهة «لبنى» نجلاء بدر لزوجها «رضوان البرنس» و«علا» وطلبها من صفاء الطوخي أن تبعد ابنتها عن زوجها وتزايد شكوكها تجاه تعلق زوجها بـ«علا» قامت الطوخي بسؤال «رضوان» عن سبب مساعدته لهم، وهل بسبب أنها في منزلة والدته ونجلها صديقه أم لأنه رجع لحبه لـ«علا»، ليفاجئها «رضوان»، قائلا: «علشان زي أمي وعلشان صديقي.. لكن عمري ما بطلت أحب علا علشان أرجع أحبها».

«البرنس» من بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج «سينرجي» تامر مرسي.

لقطة من مسلسل «البرنس» (أرشيفية: الإنترنت)