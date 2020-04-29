الفنان علي مغربي يطلق أغنية «رسول الحب» على يوتيوب

الفنان الليبي علي مغربي. (الوسط)

أطلق الفنان الليبي علي مغربي أغنيته الجديدة «رسول الحب» على على قناة «Awakening Music» بموقع الفيديو الأشهر يوتيوب.

وقال الفنان علي مغربي لـ«بوابة الوسط» الأربعاء «قمنا بطرح أغنية رسول الحب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك حيث جرى تصويرها بطريقة الفيديو كليب في مدينة إسطنبول التركية».

ولفت الفنان الليبي علي مغربي إلى أنه يعمل على تجهيز مجموعة من الأغاني الجديدة التي سيجري انتاجها من قبل شركة أويكنينغ.

يذكر أن أغنية الفنان الليبي علي مغربي طرح في شهر مارس الماضي أغنية «لاباس» التي حققت متابعة كبيرة على قناة «Awakening Music» بموقع الفيديو الأشهر «يوتيوب» حيث وصلت إلى أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 15 يوم.