وفاة الفنان الهندي عرفان خان

الممثل الهندي عرفان خان (رويترز)

توفي الأربعاء الممثل الهندي عرفان خان بعد صراع طويل مع مرض السرطان.‭ ‬

وأكد متحدث باسم خان النبأ في بيان مقتضب، وكان خان من أوائل نجوم السينما الهندية الذين يتركون بصمة في سينما الغرب، وشارك في عدد من الأفلام في هوليوود مثل (لايف أوف باي) و(ذا نيمسيك)، وفقا لوكالة رويترز.

وكان الممثل الهندي كتب تغريدة في العام 2018 قال فيها إن فحصا طبيا أظهر إصابته بورم في الغدد الصماء، وهو مرض نادر يصيب الخلايا التي تفرز الهرمونات إلى مجرى الدم، وأجريت له بعد ذلك جراحة في مستشفى بالعاصمة البريطانية لندن.

وبعد شهرين من إعلانه عن إصابته، نشر خطابا مفتوحا عن تجربته مع علاج السرطان، متحدثا عن «شدة» الألم و«عدم اليقين» في حياته، وجذبت الرسالة دعما واسع النطاق من عشاقه في جميع أنحاء العالم.