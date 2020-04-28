أكبر مهرجانات السينما في العالم تتحد لبث الأفلام مجانا

توحد أكثر من 20 مهرجانا سينمائيا في العالم لبث أفلام بالمجان على موقع "يوتيوب" (أرشيفية: الإنترنت)

توحد أكثر من 20 مهرجانا سينمائيا في العالم لبث أفلام بالمجان على موقع «يوتيوب» بعد أن أغلقت جائحة فيروس «كورونا» المستجد دور السينما، وأدت إلى إلغاء مهرجانين سنويين في كان ونيويورك.

وقالت شركتا «ترايبيكا انتربرايزس» و«يوتيوب»، اللتان تنظمان الحدث، في بيان الإثنين، إنه سيُعرض خلال الحدث الذي يستمر عشرة أيام تحت عنوان «كلنا واحد: مهرجان الفيلم العالمي» أفلام اختارتها مهرجانات «برلين» و«كان» و«البندقية» و«صندانس» و«تورونتو» و«ترايبيكا» إلى جانب مهرجانات أخرى ويبدأ يوم 29 مايو، وفق «رويترز».

وستُعرض خلال الحدث أفلام روائية ووثائقية وموسيقى وعروض كوميدية. ولم تعلن تفاصيل البرنامج ولن تشمل العروض على الأرجح الأفلام الرئيسية الجديدة التي تعرض لأول مرة عادة في مهرجانات للأفلام.

وحرم إلغاء مهرجان «كان» في فرنسا الذي يقام في مايو والغموض الذي يكتنف مصير مهرجاني «البندقية» و«تورونتو» في سبتمبر بسبب تفشي فيروس «كورونا» منتجي الأفلام من نافذة رئيسية للترويج لأفلامهم الجديدة لوسائل الإعلام والجمهور.

وقال منظمو مهرجان «كان» الإثنين إنهم فخورون بالمشاركة في الحدث الذي ينظمه «يوتيوب»، «لتسليط الضوء على أفلام ومواهب استثنائية حقا، مما يسمح للجمهور لأن يختبر الفروق الدقيقة في رواية القصص من جميع أنحاء العالم والشخصية الفنية لكل مهرجان».

وقالت جين روزنتال المؤسسة المشاركة لمهرجان «ترايبيكا» في نيويورك والذي ألغي أيضا إن الفكرة هي إلهام البشر عبر الحدود وتوحيدهم أثناء الجائحة.

وأضافت روزنتال في بيان «العالم كله في حاجة إلى الشفاء في الوقت الحالي».

ومن بين المهرجانات الأخرى المشاركة، مهرجانات «القدس» و«مومباي» و«سراييفو» و«سيدني» و«طوكيو» و«لندن».

ورغم أن الأفلام ستبث مجانا، فسيُطلب من المشاهدين التبرع لصندوق التضامن من أجل استجابة منظمة الصحة العالمية لمرض «كوفيد-19».