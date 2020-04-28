شيرين عمرو تقدم «اسمي» مع يونيفرسال ميوزيك العالمية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أبريل 2020, 02:06 مساء
المطربة المصرية شيرين عمرو (خاص لـ بوابة الوسط)

تخطو الفنانة المصرية الشابة شيرين عمرو خطوتها الجديدة نحو العالمية تزامنًا مع إطلاق أغنيتها الجديدة «اسمي»، مع «يونيفرسال ميوزيك الشرق الأوسط» (Universal Music Mena).

وتبدأ شيرين عبر الأغنية انطلاقتها الفنية الجديدة بتعاقدها مع الشركة العالمية «يونيفرسال ميوزيك» لتتولى توزيع أعمالها الغنائية وتسويقها، وتنضم بذلك لنخبة من نجوم الغناء الشباب في العالم العربي التي تتولى الشركة العالمية مهمة تحقيق نقلة نوعية في مشوارهم الفني بالإيمان بموهبتهم الموسيقية بتوزيع أعمالهم الموسيقية وتسويقها بشكل احترافي، من بينهم ليا مخول وريما يوسف من لبنان، وفرقة «الميناء» من مصر.

وتحضر شيرين حاليا لعدة مشاريع غنائية منها عدة كليبات وأغان منفردة سيتم الإعلان عنها قريبا.

شيرين عمرو الشهيرة بلقب «شين Cheen» تمتد رحلتها في عالم الموسيقى لأكثر من 13 سنة، تقدم رؤيتها الموسيقية المتكلة بالأساس على روح موسيقى الميتال، وتغني باللغتين العربية والإنجليزية، كما اشتهرت بوضعها حجر الأساس لفرقة «ماسكارا» (MassiveScarEra)، واحدة من أبرز تجارب موسيقى الميلوديك ميتال في مصر، وقدمت العشرات من الجولات الغنائية في أميركا وأوروبا، وتضم في تكوينها الأساسي شيرين في الغناء وعزف الجيتار مع نانسى منير بعزف الكمان، وأطلت بألبومها الأخير «Color Blind»، والذي يضم فى جعبته 5 أغاني منها «Unfollow» و«Interlude» و«Oblivious» و«Rogue».

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