نتفليكس تعرض فيلما وثائقيا حول ميشال أوباما

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أبريل 2020, 12:01 مساء
ميشال أوباما تلتقي بمعجبين في الذكرى الأولى لصدور كتاب مذكراتها في واشنطن، 18 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

تعرض منصة «نتفليكس» الأسبوع المقبل فيلما وثائقيا يتمحور على ميشال أوباما، مكرسا لجولتها العالمية للترويج لكتاب مذكراتها.

ويشكل «بيكومينغ»، وهو عنوان كتاب مذكراتها أيضا، تعاونا جديدا بين أوباما وزوجها مع منصة البث التدفقي الكبيرة بعد فيلم «أميريكن فاكتوري» الذي نال جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي في فبراير. وسيعرض الفيلم في السادس من مايو، وفق «فرانس برس».

وغردت ميشال أوباما تعليقا على إعلان بث العمل، قائلة إن الفيلم «يكشف عن قصص أشخاص رائعين التقيتهم بعد صدور كتاب مذكراتي».

وأضافت «خلال هذه المرحلة العصيبة، أتمنى أن يكون الفيلم مصدر تشجيع وسعادة لكم».

وحقق كتاب مذكرات ميشال أوباما، وهي أول سيدة أولى سوداء وزوجة أول رئيس أميركي أسود في تاريخ الولايات المتحدة، نجاحا كبيرا عند صدوره العام 2018 مع بيع أكثر من مليوني نسخة منه في أميركا الشمالية في غضون أسبوعين.

وجالت أوباما في 34 مدينة على مدى أشهر عدة للترويج للكتاب برفقة السينمائية ناديا هالغرين.

وأنتجت الفيلم شركة «هاير غراوند» التي أسسها باراك وميشال أوباما وسبق لها أن أنتجت «أميريكن فاكتوري» حول إعادة فتح مصنع للسيارات في وسط البلاد الغربي بعدما اشتراه ملياردير صيني.

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