عمرو سعد ضيف «اغلب السقا» مساء الإثنين

عمرو سعد وأحمد السقا في كواليس البرنامج (خاص لـ بوابة الوسط)

في رابع حلقات برنامج المسابقات الترفيهي، يظهر الفنان المصري عمرو سعد كضيف ومنافس أمام النجم أحمد السقا، في برنامج «اغلب السقا»، الذي تعرضه «MBC مصر» الليلة في تمام السابعة مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

برنامج «إغلب السقا» يشهد في كل حلقة منافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تقدمه النجمة رزان مغربي.