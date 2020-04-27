تركي اليوسف يتألق على شاشة «جوي tv» بعملين في رمضان

بوستر مسلسل «إجازة» للفنان تركي اليوسف (خاص لـ بوابة الوسط)

حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان السعودي تركي اليوسف في رمضان الجاري، حيث يعرض له مسلسلان عبر منصة «جوي tv» الإلكترونية السعودية.

أول هذين العملين هو «اتجاه خاطئ» الذي تشاركه بطولته النجمة إلهام علي، ويدور في إطار من الدراما النفسية البوليسية، حول انتقام زوجة من خيانة زوجها، وتداعيات هذا الانتقام على حياتها.

أما العمل الثاني فهو مسلسل «إجازة» الذي تشاركه بطولته النجمة أسيل عمران، وتدور أحداثه حول الخيانة الزوجية، وتأثيرها على الحياة العائلية.

المسلسلان من إنتاج «I see media» إياد الخزوز و«غولدن لاين» نايف وديالا الأحمر.