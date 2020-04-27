مجموعة «MBC»: «رامز مجنون رسمي» لا يبث إلا بعد الحصول على موافقة الضيوف

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أبريل 2020, 02:46 مساء
بوستر برنامج «رامز مجنون رسمي» (خاص لـ بوابة الوسط)

تعقيبًا على ما تناوله بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حول برنامج «رامز مجنون رسمي»، أوضح مصدر موثوق في «مجموعة MBC» أن برنامج «رامز مجنون رسمي» لا تُبث حلقاته إلا بعد الحصول على موافقة الضيوف المعنيين، وذلك عقب تعرضهم للمقلب وليس قبله، بحيث تجيز تلك الموافقات عرض الحلقات في إطار من التفاهم المشترك والثقة المتبادلة.

وأشار المصدر إلى أن البرنامج من إنتاج شركة مسجلة رسميًّا وقانونيًّا في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها، وهي «MBC مصر» و«MBC1» و «MBC العراق» و«MBC5»، التي تبث جميعها من الإمارات إلي جميع دول العالم، عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إضافة إلى منصّة «شاهد» للفيديو حسب الطلب VOD، وفقًا لبيان.

وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا النمط من البرامج الترفيهية حاضر بقوة عالميًّا ويتمتع بشعبية كبيرة على الكثير من التلفزيونات والشبكات الرائدة، والأمر نفسه ينطبق على برنامج «رامز» في كل موسم، بدليل أن الحلقتين الأولى والثانية من «رامز مجنون رسمي» لهذا الموسم حظيتا بنسب مشاهدة قياسية وتفاعلات مليونية، وهو يتبوأ اليوم مركز الصدارة في معظم الدراسات التقديرية الأولية لنسب المشاهدة، وقد تجاوز عدد مشاهدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي نحو 34 مليون مشاهدة حتى الآن.

أخيرًا، تجدِّد «MBC» احترامها وتقديرها لجمهورها في كل مكان، مع التزامها الدائم بتوفير محتوى ترفيهي عائلي مميز وفريد، يلبي أذواق جمهور الملايين، في كافة الظروف والأوقات، خلال رمضان وخارجه.

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