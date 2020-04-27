«في اللذاذة» برنامج يدعو للتفاؤل في زمن «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أبريل 2020, 01:42 مساء
رامز يوسف مقدم برنامج «في اللذاذة» (خاص لـ بوابة الوسط)

يواصل رامز يوسف حصد ردود الفعل الإيجابية التي يتلقاها على أولى حلقات برنامجه الجديد «في اللذاذة»، والذي يعرضه أسبوعيا طوال شهر رمضان على «Tayarah Play»، وهو من إنتاج شركة «طيارة» لإنتاج المحتوي الرقمي.

البرنامج يركز على كل الظواهر الإيجابية في حياتنا وكل ما يبهج أو يصنع ضحكة في زمن «كورونا».

ويقول رامز إن البرنامج لنشرة الأخبار «الحلوة وبس»، مؤكدا رامز أنه محاولة لتشجيع الجمهور على التفاعل مع الحظر والجلوس في البيت ومحاولة الاستمتاع بهذا كي نعبر هذه المرحلة الصعبة بخير.

واستضاف البرنامج في أولى حلقاته النجمة أمينة خليل.

شركة «طيارة» هي شركة متخصصة في إنتاج المحتوي الرقمي من أغان وإعلانات وبرامج.

أسسها كل من النجمة هند صبري ومحمد البسيوني ورامز يوسف منذ عدة سنوات. وقدمت عدة إنتاجات ناجحة مثل أغنية «سقفة» و«سنة بنودعها» وبرنامج «العب يا نجم» والعديد من الإنتاجات الأخرى التي حققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.

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