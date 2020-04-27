مشاهير كنديون يشاركون في حدث لجمع التبرعات ومواجهة «كورونا»

جاستن بيبر في لوس أنجليس، 27 يناير 2020 (أ ف ب)

انضمت سيلين ديون وجاستن بيبر ومارغريت أتوود إلى مجموعة مشاهير كنديين في حدث إذاعي الأحد، لتكريم العاملين مجال الرعاية الصحية الذين يكافحون وباء «كوفيد-19»، وجمع الأموال لبنوك الغذاء.

وجمع حدث «أقوى معا» الذي بث على الراديو والتلفزيون وعبر الإنترنت، شخصيات كندية غنت أو بعثت رسائل تضامنية من داخل منازلها، وفق «فرانس برس».

وأشادت ديون من مطبخها بالعاملين في مجال الرعاية الصحية أو الذين يقدمون الخدمات الأساسية رغم خطر الإصابة بـ«كوفيد 19».

وكانت رسالتها إلى مواطنيها «حافظوا على صحتكم وإيجابيتكم قدر الإمكان».

أما أتوود الروائية الحائزة جوائز عدة فقالت «سنصل إلى الجانب الآخر. هناك جانب آخر، وعندما نصل إليه سنفكر في طرق أفضل للقيام بالأشياء. سأراكم على الجانب الآخر».

وخلال هذا الحدث الذي استمر 90 دقيقة من دون انقطاع، قدمت شهادات ورسائل تضامن وأغنيات عدة.

ومن المشاهير الآخرين الذين شاركوا فيه المغنون مايكل بابل وبراين أدامز وأليسيا كارا وشانيا توين وبافي سانت ماري ودريك.

كما شارك فيه نجوم هوليووديون كنديو المولد من أمثال كيفر ساذرلاند ومايك مايرز وراين رينولدز فضلا عن شخصيات رياضية وسياسية مثل رائدة الفضاء السابقة والحاكمة العامة لكندا جولي باييت.

وتخلل الحدث أيضا ظهور لرئيس الوزراء جاستن ترودو الذي حض الكنديين على توخي الحذر والبقاء في المنزل.

وغرد بنك الغذاء في كندا «أيها الكنديون، أنتم مدهشون. لقد تعطل موقعنا تحت وطأة كرمكم. تذكروا أنه ما زال بإمكانكم التبرع بعد انتهاء العرض يرجى الاستمرار في المحاولة».