مشاهير كنديون يشاركون في حدث لجمع التبرعات ومواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أبريل 2020, 11:53 صباحا
جاستن بيبر في لوس أنجليس، 27 يناير 2020 (أ ف ب)

انضمت سيلين ديون وجاستن بيبر ومارغريت أتوود إلى مجموعة مشاهير كنديين في حدث إذاعي الأحد، لتكريم العاملين مجال الرعاية الصحية الذين يكافحون وباء «كوفيد-19»، وجمع الأموال لبنوك الغذاء.

وجمع حدث «أقوى معا» الذي بث على الراديو والتلفزيون وعبر الإنترنت، شخصيات كندية غنت أو بعثت رسائل تضامنية من داخل منازلها، وفق «فرانس برس».

وأشادت ديون من مطبخها بالعاملين في مجال الرعاية الصحية أو الذين يقدمون الخدمات الأساسية رغم خطر الإصابة بـ«كوفيد 19».

وكانت رسالتها إلى مواطنيها «حافظوا على صحتكم وإيجابيتكم قدر الإمكان».

أما أتوود الروائية الحائزة جوائز عدة فقالت «سنصل إلى الجانب الآخر. هناك جانب آخر، وعندما نصل إليه سنفكر في طرق أفضل للقيام بالأشياء. سأراكم على الجانب الآخر».

وخلال هذا الحدث الذي استمر 90 دقيقة من دون انقطاع، قدمت شهادات ورسائل تضامن وأغنيات عدة.

ومن المشاهير الآخرين الذين شاركوا فيه المغنون مايكل بابل وبراين أدامز وأليسيا كارا وشانيا توين وبافي سانت ماري ودريك.

كما شارك فيه نجوم هوليووديون كنديو المولد من أمثال كيفر ساذرلاند ومايك مايرز وراين رينولدز فضلا عن شخصيات رياضية وسياسية مثل رائدة الفضاء السابقة والحاكمة العامة لكندا جولي باييت.

وتخلل الحدث أيضا ظهور لرئيس الوزراء جاستن ترودو الذي حض الكنديين على توخي الحذر والبقاء في المنزل.

وغرد بنك الغذاء في كندا «أيها الكنديون، أنتم مدهشون. لقد تعطل موقعنا تحت وطأة كرمكم. تذكروا أنه ما زال بإمكانكم التبرع بعد انتهاء العرض يرجى الاستمرار في المحاولة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزير جنوب أفريقي يعتذر عن عبارات «مسيئة» للإسلام وجّهها شرطي لمصلين
دولى
مستشار الرئاسة بكوريا الجنوبية يتحدث عن الحالة الصحية لكيم كونغ أون
دولى
في مثل هذا اليوم منذ عام مضى رحل الفنان والرياضي عبدالمجيد حقيق
ثقافة وفن
البرهان: «قوات وميليشيات» إثيوبية تحتل أجزاء من أراضي السودان الحدودية
عربى
فيروس «كورونا» يضاعف محنة المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل
عربى
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن «الإدارة الذاتية»
عربى
شهر رمضان يطل في ظل إجراءات إغلاق غير مسبوقة
دولى
مركز أبحاث أميركي يرصد قطارا خاصا بكيم كونغ أون بمنتجع في كوريا الشمالية
دولى
3 نصائح غذائية من «مكافحة الأمراض» للوقاية من «كورونا»
ليبيا
«أفريكا إنتلجانس»: اقتراح تعيين وزير الخارجية الموريتاني الحالي مبعوثا امميا إلى...
ليبيا
منظمة الصحة العالمية: لا إثباتات على مناعة من سبق أن أصيبوا بـ«كورونا المستجد»
دولى
مدير مركز غسيل كلى لـ«الوسط»: علينا وضع حسابات الربح والخسارة جانبا في مواجهة ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عالمة تكشف سبب انتشار الأوبئة