أحمد سعد وحسن شاكوش في ديو جديد بعنوان «بتشرف بيكم»

حسن شاكوش وأحمد سعد (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهى الموزع الموسيقي إسلام شيبسي من تسجيل أجدد أعماله الغنائية «بتشرف بيكم»، أول دويتو يجمع نجمي الأغنية الشعبية حسن شاكوش وأحمد سعد.

وتعد الأغنية المنتظرة أول بشائر ألبوم أحمد سعد الجديد، المقرر إطلاق أغانيه بشكل منفرد، كما تعيد لم شمل إسلام شيبسي وشاكوش بعد تقديمهما معًا أغنية «على ناصية شارع أيامي»، التي اُختيرت لمسلسل «البرنس» للنجم محمد رمضان الذي يخوض به سباق الدراما الرمضانية.

إسلام شيبسي، موزع ومنتج موسيقي وعازف كيبورد، يعد أحد رواد الموسيقى الإلكترونيك الشعبى فى مصر، ووضع بصمته الموسيقية مع نجوم المجال الغنائي في مصر في عديد الأعمال الناجحة، منها مع حكيم «أبو الرجولة" و«عم سلامة» و«على وضعك»، إلى جانب تعاونه مع محمود الليثي في توزيع أغنيات «ابعد عني" أو المعروفة بـ«انزل بقى يا أحمد»، وتحضيره حاليًا لعدة أغنيات في ألبومه الجديد.

إسلام شيبسي وأحمد سعد (خاص لـ بوابة الوسط)