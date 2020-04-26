هنا شيحة زوجة تواجه الماضي في «شاهد عيان»

بوستر مسلسل «شاهد عيان» (خاص لـ بوابة الوسط)

تعود النجمة هنا شيحة لموسم الدراما الرمضانية هذا العام من خلال مسلسل «شاهد عيان» أمام النجم حسن الرداد.

وتقدم هنا في المسلسل دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل مَن حوله.

وبدأ عرض المسلسل على قنوات «النهار» و«النهار دراما» و«نايل دراما» و«صدى البلد» و«القاهرة والناس» و«ART حكايات 2» و«روتانا دراما» و«الرؤيا» وعبر منصة«Viu».

وتواجدت هنا في الموسم التلفزيوني الرمضاني في 2018 من خلال الكوميديا الخيالية «أرض النفاق» مع النجم محمد هنيدي، وقبله تنوعت أدوارها في رمضان عبر مسلسلات «ظل الرئيس» (2017) مع ياسر جلال، «العهد» (2015)، و«السبع وصايا» (2014)، إضافة إلى دورها الجريء في «موجة حارة» (2013) للمخرج محمد ياسين، ودورها كفتاة شعبية طموحة بمسلسل الإثارة «طرف ثالث» في 2012، «شارع عبد العزيز» (2011) و«يتربى في عزه» (2007).

ورغم أن انطلاقة هنا شيحة بدأت تليفزيونية من خلال مسلسل «حبنا الكبير» العام 2000 الذي قدمت فيه دور فتاة إيطالية، إلا أن نجوميتها اعتمدت على أدوار سينمائية متنوعة بأفلام ناجحة مثل الكوميديا الرومانسية «حب البنات» (2004)، ثم «درس خصوصي» بالعام التالي، وفي 2015 اختارها المخرج الكبير الراحل محمد خان لبطولة آخر أفلامه «قبل زحمة الصيف»، كما شاركت النجم محمد رمضان في بطولة فيلم الأكشن «الديزل» (2018)، وقدمت دورًا مساندًا في فيلم الإثارة والجريمة «عيار ناري» (2018).