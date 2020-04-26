غادة عبد الرازق ضيفة برنامج «إغلب السقا» الأحد

البرنامج تقدمه الفنانة اللبنانية رزان مغربي (خاص لـ بوابة الوسط)

في ثالث حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي، تظهر الفنانة المصرية غادة عبدالرازق كضيفة ومنافس أمام النجم أحمد السقا، في برنامج «إغلب السقا» الذي تعرضه «MBC مصر» مساء الأحد في تمام السابعة مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

برنامج «إغلب السقا» يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين أحمد وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

يُعرض برنامج «إغلب السقا» على «MBC مصر» يوميا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.