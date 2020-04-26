سينما تعرض أفلامها في الهواء الطلق هربا من قيود «كورونا»

سينما تعرض أفلامها في الهواء الطلق هربا من قيود «كورونا» (أرشيفية:انترنت)

بعد تنفيذ تدابير احتواء فيروس «كورونا» وإغلاق دور السينما في باريس، فكر فريق إحدى دور العرض في بديل وهو عرض الأفلام على جدار مبنى سكني مجاور.

وقبل عرض فيلم «مان ويذاوت إيه ستار»، من بطولة كيرك دوغلاس وإنتاج عام 1955 على الجدار، قال ديريك ولفندن أحد أفراد الفريق الذي يدير دار عرض «لا كليف»: «قلنا لأنفسنا إذا لم نعد قادرين على عرض الأفلام للجمهور داخل دار عرض فلنحتل الجدران ونعرض الأفلام في الخارج»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وبموجب قيود العزل العام، لا يمكن لسكان باريس الخروج إلا لفترات وجيزة لشراء طعام أو لأداء التمارين الرياضية، لكن لا يزال بإمكانهم مشاهدة الأفلام بالنظر من النوافذ أو الخروج إلى شرفات البيوت.

وقال ولفندن :«استشعرنا أن الحي بحاجة لشكل من أشكال الفعاليات لأنه لم يتبقَ شيء، فالشوارع خاوية والوضع يبعث على الحزن»، ويسعى فريق سينما «لا كليف» لإشراك سكان المنطقة في مبادرته، حيث يقع الاختيار على الأفلام التي تُعرض في كل أسبوع بالتشاور مع الجيران.

وقالت كريستين دافنييه، وهي رسامة شاهدت الفيلم من شرفة منزلها، «إنه أمر رائع، يأخذنا إلى الزمن الماضي عندما كان الناس يشاهدون الأفلام معًا».

وصدرت أوامر تلزم فريق دار العرض السينمائي بدفع غرامة قدرها أربعة آلاف يورو نظير احتلالهم المكان، لكن الفريق تقدم بطعن على القرار وسيتم البت فيه يونيو المقبل.