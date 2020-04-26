سينما تعرض أفلامها في الهواء الطلق هربا من قيود «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أبريل 2020, 05:40 مساء
سينما تعرض أفلامها في الهواء الطلق هربا من قيود «كورونا» (أرشيفية:انترنت)

بعد تنفيذ تدابير احتواء فيروس «كورونا» وإغلاق دور السينما في باريس، فكر فريق إحدى دور العرض في بديل وهو عرض الأفلام على جدار مبنى سكني مجاور.

وقبل عرض فيلم «مان ويذاوت إيه ستار»، من بطولة كيرك دوغلاس وإنتاج عام 1955 على الجدار، قال ديريك ولفندن أحد أفراد الفريق الذي يدير دار عرض «لا كليف»: «قلنا لأنفسنا إذا لم نعد قادرين على عرض الأفلام للجمهور داخل دار عرض فلنحتل الجدران ونعرض الأفلام في الخارج»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وبموجب قيود العزل العام، لا يمكن لسكان باريس الخروج إلا لفترات وجيزة لشراء طعام أو لأداء التمارين الرياضية، لكن لا يزال بإمكانهم مشاهدة الأفلام بالنظر من النوافذ أو الخروج إلى شرفات البيوت.

وقال ولفندن :«استشعرنا أن الحي بحاجة لشكل من أشكال الفعاليات لأنه لم يتبقَ شيء، فالشوارع خاوية والوضع يبعث على الحزن»، ويسعى فريق سينما «لا كليف» لإشراك سكان المنطقة في مبادرته، حيث يقع الاختيار على الأفلام التي تُعرض في كل أسبوع بالتشاور مع الجيران.

وقالت كريستين دافنييه، وهي رسامة شاهدت الفيلم من شرفة منزلها، «إنه أمر رائع، يأخذنا إلى الزمن الماضي عندما كان الناس يشاهدون الأفلام معًا».

وصدرت أوامر تلزم فريق دار العرض السينمائي بدفع غرامة قدرها أربعة آلاف يورو نظير احتلالهم المكان، لكن الفريق تقدم بطعن على القرار وسيتم البت فيه يونيو المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البرهان: «قوات وميليشيات» إثيوبية تحتل أجزاء من أراضي السودان الحدودية
عربى
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن «الإدارة الذاتية»
عربى
شهر رمضان يطل في ظل إجراءات إغلاق غير مسبوقة
دولى
مركز أبحاث أميركي يرصد قطارا خاصا بكيم كونغ أون بمنتجع في كوريا الشمالية
دولى
3 نصائح غذائية من «مكافحة الأمراض» للوقاية من «كورونا»
ليبيا
«أفريكا إنتلجانس»: اقتراح تعيين وزير الخارجية الموريتاني الحالي مبعوثا امميا إلى...
ليبيا
منظمة الصحة العالمية: لا إثباتات على مناعة من سبق أن أصيبوا بـ«كورونا المستجد»
دولى
مدير مركز غسيل كلى لـ«الوسط»: علينا وضع حسابات الربح والخسارة جانبا في مواجهة ...
ليبيا
الجيش الأبيض الليبي يخوض معركة «كورونا» بالخارج
ليبيا
«رويترز»: السعودية تلغي العقاب بالجلد
عربى
هل يتخلى البنزرتي عن قيادة المنتخب الوطني من أجل عيون «النجم»؟
رياضة محلية
«كورونا» يترك بصماته على الجغرافيا السياسية العالمية ويهدد التعددية
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«سلامة الأدوية» الفرنسية تحذر من آثار استخدام كلوروكين في علاج «كورونا»