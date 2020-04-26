إلغاء مهرجان موسيقى الجاز في نيس الفرنسية

مهرجان الجاز في مدينة نيس الفرنسية (أ ف ب)

أعلنت مدينة نيس (جنوب فرنسا) السبت إلغاء نسخة 2020 من مهرجان الجاز الذي أنشئ في العام 1948، وكان من المقرر عقده في الفترة من 17 إلى 21 يوليو.

وجاء في بيان صحفي لبلدية المدينة أنه «نظرا إلى الأزمة الصحية الحالية التي تؤثر على المهرجانات الصيفية، نعلن بأسف إلغاء نسخة العام 2020»، وبدلا عن ذلك فإنّها ستقام من 12 إلى 17 يوليو 2021، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأطلق مهرجان نيس لموسيقى الجاز في العام 1948 لنسخة واحدة، وأعيد إطلاقه في العام 1971 وأصبح واحدا من أقدم مهرجانات الجاز في العالم، وألغيت نسخة العام 2016 من المهرجان بعد الهجوم الذي وقع في الواجهة البحرية للمدينة في 14 يوليو، وفي العام 2019 استقطب المهرجان حوالي 40 ألف متفرج في خمسة أيام.

