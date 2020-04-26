إلغاء مهرجان موسيقى الجاز في نيس الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أبريل 2020, 10:18 صباحا
مهرجان الجاز في مدينة نيس الفرنسية (أ ف ب)

أعلنت مدينة نيس (جنوب فرنسا) السبت إلغاء نسخة 2020 من مهرجان الجاز الذي أنشئ في العام 1948، وكان من المقرر عقده في الفترة من 17 إلى 21 يوليو.

وجاء في بيان صحفي لبلدية المدينة أنه «نظرا إلى الأزمة الصحية الحالية التي تؤثر على المهرجانات الصيفية، نعلن بأسف إلغاء نسخة العام 2020»، وبدلا عن ذلك فإنّها ستقام من 12 إلى 17 يوليو 2021، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأطلق مهرجان نيس لموسيقى الجاز في العام 1948 لنسخة واحدة، وأعيد إطلاقه في العام 1971 وأصبح واحدا من أقدم مهرجانات الجاز في العالم، وألغيت نسخة العام 2016 من المهرجان بعد الهجوم الذي وقع في الواجهة البحرية للمدينة في 14 يوليو، وفي العام 2019 استقطب المهرجان حوالي 40 ألف متفرج في خمسة أيام.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مركز أبحاث أميركي يرصد قطارا خاصا بكيم كونغ أون بمنتجع في كوريا الشمالية
دولى
منظمة الصحة العالمية: لا إثباتات على مناعة من سبق أن أصيبوا بـ«كورونا المستجد»
دولى
مدير مركز غسيل كلى لـ«الوسط»: علينا وضع حسابات الربح والخسارة جانبا في مواجهة ...
ليبيا
الجيش الأبيض الليبي يخوض معركة «كورونا» بالخارج
ليبيا
«رويترز»: السعودية تلغي العقاب بالجلد
عربى
هل يتخلى البنزرتي عن قيادة المنتخب الوطني من أجل عيون «النجم»؟
رياضة محلية
«كورونا» يترك بصماته على الجغرافيا السياسية العالمية ويهدد التعددية
دولى
ترامب يثير الذهول باقتراح حقن مرضى «كورونا» بالمطهرات للقضاء على الفيروس
دولى
لجنة المتابعة: تخصيص 50 مليون دينار لحل إشكالية 15 ألف ليبي عالق خارج البلاد
ليبيا
رغم الإقفالات.. إيرادات النفط ترتفع في الربع الأول عن تقديرات وزارة المالية
ليبيا
علي البسكي الهداف التاريخي للكرة الليبية.. ونجم الأرقام القياسية
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لموقعة ترهونة
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«سلامة الأدوية» الفرنسية تحذر من آثار استخدام كلوروكين في علاج «كورونا»