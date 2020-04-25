روح رمضان لا تغيب عن ليبيا.. صور ملهمة من أجواء الشهر الفضيل

يأتي رمضان هذا العام في أجواء مختلفة عن الأعوام السابقة، إذ فرض فيروس «كورونا» نفسه على كل مناحي الحياة في العالم، لكننا دوما نستلهم روح رمضان من خلال الصور التي وثقت تلك الأجواء الروحانية في المساجد والبيوت والشوارع.

وفي العام الماضي خصصت جائزة زينيت للتصوير نسختها لاستعراض مظاهر روحانيات الشهر الكريم في ليبيا، سواء في استقباله والاستعداد له أو في طقوسه المميزة.

وجاء ذلك ضمن جائزة «ليبيا المجهولة» للتصوير، وهي سلسلة من مسابقات التصوير، مقدمة من مجلة زينيت الألمانية.

وتقوم مؤسسة «كانديد»، وهي مؤسسة مستقلة غير ربحية مقرها برلين، برعاية محتوى مجلة «زينيت» منذ العام 2015، وتقوم أيضا بتبني المشاريع التي تعنى بالحوار بين الثقافات.

وكان على المشاركين في مسابقة «ليبيا المجهولة: رمضان» للتصوير إرسال ما بين صورة واحدة و12 صورة، مرفقة بشرح (240 حرف بحد أقصى).

وضمت لجنة التحكيم في هذه المسابقة كلا من: تقوى برنوسة، فنانة ليبية من مواليد طرابلس العام 1998، تعرف نفسها باسم تاوا الذي يعني، باللغة الأمازيغية، جسر الوصل بين نقطتين. وعلاء دريسي، مدير برامج بخبرة ثماني سنوات بالصحافة والميديا. كان من الأعضاء الرئيسيين في مشروع «ليبيا المحلية»، والدكتور أحمد حسين عبدالكريم، حائز شهادة الدكتوراه في علم الآثار من جامعة عين شمس بمصر. كما شغل منصب دكتور محاضر في كلية علم الآثار في جامعة المختار بين العامين 2000 و2004، وكريستوف سيدو، الذي درس علوما إسلامية وتاريخا في جامعة برلين الحرة. قام بتأسيس أسس «مدونة الشرق» في العام 2005، وطه جواش، والذي بدأ التصوير كهواية في العام 2009 ثم احترف المجال وعمل مصورا مستقلا في أواخر العام 2011، وعبدالمنعم عبدالقادر الجهيمي، حاصل على ليسانس في الدراسات التاريخية من جامعة سبها، ودبلوم دراسات عليا في التاريخ من جامعة طرابلس. عمل مراسلا ومصورا صحفيا لعدة وكالات ومؤسسات إعلامية محلية ودولية.

ومن خلال المشاركات في هذه المسابقة، اخترنا مجموعة من الصور تذكرنا بالأجواء الروحانية المميزة للشهر الكريم في ليبيا.