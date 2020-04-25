ترافيس سكوت يجمع 12 مليون لاعب في «حفلة»

طفل يحضر عرض مغني الراب ترافيس سكوت في لعبة فورتانيت، 23 أبريل 20220 في ساوث باسادينا في ولاية كاليفونريا الأميركية (أ ف ب)

ذكرت الشركة الناشرة للعبة «إبيك غيمز» أن مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت جمع، مساء الخميس، أكثر من 12.3 مليون لاعب «فورتنايت» من خلال «حفلة» استمرت نحو عشر دقائق.

وحلت نسخة افتراضية لمغني الراب على جزيرة في اللعبة القتالية لتؤدي مزيجا من أغاني الفنان الناجحة لمدة عشر دقائق في عرض حمل عنوان «استرونوميكال»، حسب «فرانس برس».

تمكن اللاعبون من الاقتراب من ترافيس سكوت افتراضي عملاق وعاري الصدر، وراحوا يرقصون تحت ألسنة النار ورشقات المياه ومن ثم في الفضاء، حيث انضم إلى الفنان مغني الراب الآخر كيد كودي لأداء أغنية غير مسموعة من قبل.

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وشكل عدد المشاركين «رقما قياسيا» لعروض كهذه على ما قالت الشركة الناشرة للعبة في تغريدة. وكانت «فورتنايت» نظمت في فبراير 2019 حفلة أولى مشابهة مع منسق الأسطوانات الأميركي مارشميلو ضمت 10.7 مليون لاعب.

وستعيد الشركة بث عرض ترافيس سكوت أربع مرات بين يومي السبت والأحد بأوقات مختلفة، ليتسنى لجميع اللاعبين عبر العالم فرصة متابعته.