توم هانكس يكتب رسالة إلى «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أبريل 2020, 10:37 صباحا
توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون في صورة ملتقطة العام 2018 في لوس انجليس (أ ف ب)

أهدى توم هانكس، الناجي من مرض «كوفيد-19» آلة كاتبة إلى صبي أسترالي ضحية للتنمر يدعى «كورونا»، مرفقة برسالة دعم ومواساة من النجم الهوليوودي للطفل.

وأصيب هانكس وزوجته ريتا ويلسون بـ«كوفيد-19» في مارس وأمضيا أسبوعين في مستشفى في كوينزلاند بأستراليا، قبل أن يعودا إلى الولايات المتحدة متعافيَن، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن «كورونا دي فريز» «ثمانية أعوام» أرسل رسالة إلى هانكس يسأله عن صحته كتب فيها: «سمعت في الأخبار أنك وزوجتك أصبتما بفيروس كورونا. هل أنتما بخير؟».

وأضاف: «أنا أحب اسمي لكن في المدرسة ينادونني بفيروس كورونا»، وفق ما أوردت محطة «7 نيوز». وتابع: «أشعر بالحزن والغضب عندما يدعوني الناس بهذا الاسم».

ورد هانكس بكلمات تشجيعية مطبوعة على إحدى الآلات الكاتبة التي غالبا ما يحملها معه. وكتب: «رسالتك جعلتني وزوجتني نشعر بالسعادة!»، مؤكدا: «حصلت على صديق جديد».

كما قدم له هانكس آلة كاتبة تحمل علامة «كورونا» التجارية قائلا: «أعتقد أن هذه الآلة الكاتبة تناسبك». وختم: «اسأل شخصا بالغا كيف تعمل واستخدمها في مراسلتي».

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