كتاب الأسبوع

صيف 69

2\150 – رواية «صيف 69»

معظم روايات الكاتبة الأميركية المعاصرة «إلين هيلديربراند» رومانسية؛ تدور أغلب أحداثها حول جزيرة (نانتوكيت)، حيث تعيش مع ثلاثة أطفال. ولقد وُلدت كاتبتنا هذه وترعرعت في (كوليجفيل، بنسلفانيا)، وتخرجت في جامعة «جونز هوبكنز».

أمضت الكاتبة (هيلديربراند) فصول صيف طفولتها في شواطئ بلدتها، كيب كود، تلعب كرة الشاطئ على رماله عند انخفاض الجزر، وجمع الأصداف، والتزلج فوق سطح الماء وركوب أمواجه بالطوافة، ولكنها أمضت الصيف الموالي لوفاة والدها في حادث تحطم طائرة بعيداً عنه. حينها كانت قد بلغت السادسة عشرة من عمرها، وعملت في تصنيع الأزياء التنكرية بالقطعة في مصنع أزياء الهالوين، حينها صممت أن الهدف لبقية حياتها هو أن يكون لها صيف حقيقي على الدوام. انتقلت في صيف 1993، إلى (نانتوكيت)، وحصلت على وظيفة «فتاة إعلانات مصنفة" في جريدة محلية. وتخرجت في جامعة «جونز هوبكنز)، وهي زميلة في التدريس، والكتابة في ورشة عمل كُتاّب جامعة «آيوا»، ولقد اطلقت عليها جريدة «نيويورك تايمز بوك ريفيو»: «ملكة قراء المصيفين».

ملخص الرواية:

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تدور أحداث الرواية خلال صيف 1969 الذي يعد الأكثر اضطراباً في القرن العشرين، بالنسبة للعالم كله، ناهيك عما يدور في أميركا، حيث تقع أحداث هذه الرواية. كانت حرب فيتنام لا تزال مشتعلة، وكان هناك الكثير من الاحتجاجات ضدها، وكان الناس مهتمين بالحقوق المدنية وحقوق المرأة.

ومثلما هو معتاد في روايات (هيلدربراند)، نجد بالإضافة إلى أحداثها، أن معظم شخوصها لديهم ما يقولونه. في هذه الرواية تتطلع عائلة ليفين، إلى قضاء الصيف في منزل جدتهم التاريخي في وسط بلدة (نانتوكيت)، مسقط رأس المؤلفة، والتي تعد في الغالب مسرح رواياتها؛ الأم قوية، صارمة، لها ابن وحيد (تايجر) من زوج سابق محارب في كوريا هو (اللفتنانت وايلدر فولي)، الذي أطلق النار على رأسه، تاركاً زوجته (كيت) أماً (لبلير و كيربي وتايجر) اللذين كانا صغيرين جداً. بعد وفاته، وكلت (كيت) المحامي (ديفيد ليفين) لإقناع المحكمة بأن وفاة (وايلدر) كانت حادثاً. بعد ستة أشهر من تسوية القضية، تزوجت من ديفيد، وأنجبت فيما بعد ابنة أطلقا عليها اسم جيسي.

الابن الوحيد جندي مشاة في فيتنام. والأخت الكبرى (بلير) متزوجة في بوسطن من فيزيائي فلكي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وحامل بتوأمين وغير قادرة على السفر. أما الشقيقة الوسطى (كيربي) فتواجه لقاءات رومانسية صعبة، منها غير السوية، ناهيك عن أنها منخرطة في نشاط مثير، وقبض عليها مرتين في مساءلة الحقوق المدنية، وقررت أن تبتعد عن عائلتها، فانشغلت في وظيفة صيفية في مدينة أخرى. أما (جيسي) ذات الثلاثة والعشرين ربيعاً فهي طفلة وحيدة في المنزل مع جدتها وبعيدة عن أمها القلقة. وكل منهن يخفي سراً مزعجاً.

وفي تلك الأثناء، وفي ذلك في الصيف الحار، يغرق (تيد كينيدي) في سيارته في الفخمة، ويصل إنسان إلى القمر، وتذكر الروائية (هيلديربراند) أحداثاً مشابهة بتواصل الرواية، وكأنها تبرز وتوثق أحداث تلك الفترة وانعكاساتها على المجتمع، التي مثلته بأسره هذه الأم الصارمة. فمواجهة الأسرة لاضطراباتها الدرامية الخاصة بها، إلى جانب قلق بقية البلاد يعكس تفاصيل وأزمات تلك الحقبة، في رواية رومانسية، خالية اجتماعية، تؤرخ من خلالها تفاصيل حقبة شكلت أمة وبلدة بحرية صغيرة، اكتسبت (إلين هيلدر براند) مرة أخرى لقبها كملكة للرواية الصيفية، بشخصياتها، المقنعة تماماً، التي تجذبنا إلى مشاكلهم، وتأسرنا بهم، وأيضاً بأحداث تلك الحقبة، التي أسستها على خلفية الأزمات في أميركا، فجاءت الرواية وكأنها توثيق لتلك المرحلة.

صيف 69