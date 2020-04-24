تفاصيل مسلسل الدراما التاريخية الليبي «الزعيمان»

أفيش مسلسل الدراما التاريخية الليبي «الزعيمان»

ينتظر الجمهور العربي بشكل عام والليبي بشكل خاص عرض مسلسل الدراما التاريخية «الزعيمان»، والمقرر بثه عبر قناة «سلام» في رمضان المقبل.

وكشف الفنان فتحي كحلول بعض تفاصيل المسلسل، قائلا: «الزعيمان هو عمل ليبي كبير يتكلم عن صفحات في التاريخ ربما تكون منسية أو طواها الزمان ولم يتعرف عليها هذا الجيل».

وأشار خلال استضافته عبر قناة «سلام» إلى أن هذا المسلسل كتب من خلال وثائق مركز الجهاد الليبي ووثائق الجامعة الليبية والجامعة الجزائرية وأيضا الجامعة التونسية، وبعض المصادر الأخرى.

تفاصيل المسلسل

كما أكد أن المصدر الرئيسي للعمل كان متمثلا في أسرتي الزعيمين سليمان الباروني وبشير السعداوي، اللتين تعاونتا بشكل كبير جدا مع إدارة قناة «سلام» ومع المخرج أسامة رزق، مشيرا إلى أن الكاتبة العربية عزة شلبي -التي لها عدة أعمال تعرض على القنوات الفضائية- هي التي كتبت السيناريو بالتعاون مع السيناريست أحمد نبيل.

وقال فتحي إن المسلسل لم يكتب بالشكل التقليدي المعروف، موضحا: «العمل كتب عبر صفحات متناثرة عن حركة الجهاد الليبي من كتاب كانت تقرأ فيه بنت الزعيم سليمان الباروني وهي السيدة زعيمة الباروني.. فانحصر تاريخ المسلسل في الفترة من 1887 إلى 1932.. وتتناول الأحداث أمازيغ الجبل وحركة سليمان الباروني وحركة التحرر ولقائه بشير السعداوي ولقائه شيوخ الجنوب وشيوخ بنغازي وطرابلس أيضا، وإعلانهم أول جمهورية عربية طرابلسية العام 1914.. فالسيناريو كتب عبر مراحل زمنية متنقلة وليست متتبعة، فهي شذرات من حركة الجهاد الليبي للتعريف بها».

وعن اختيار اللغة العربية البسيطة، قال كحلول: «العمل يحمل القليل من اللغة الدارجة الليبية وكذلك بعض الجمل الحوارية الأمازيغية، التي ستترجم إلى العربية، وتقرر أن ينفذ باللغة العربية البسيطة كي يفهم ويصدر إلى كل الدول العربية، وذلك للتعريف بالزعيمين».

27 ممثلًا شابا يظهرون لأول مرة

وكشف الفنان الليبي مشاركة 27 ممثلا شابا يظهرون لأول مرة، وكذلك مشاركة ممثلين من المغرب والأردن وتونس وليبيا ومن الجزائر، الذين وصل عددهم إلى 270 ممثلا، فهذا عمل لا تقوم به إلا مؤسسة مثل «سلام» التي من أهدافها المصالحة والتسامح، والعمل هو خطوة واعية لتقديم حركة الجهاد التي كانت مطموسة لفترات من الزمن وإظهارها بهذا الشكل الدرامي، وهي حركة مطروحة بعد ذلك للنقاد والباحثين والدارسين.

وأنهى الفنان فتحي كحلول حديثه، قائلا: «أسامة رزق ليس ساحرا ولا كاهنا، ولكنه إنسان صادق ومبدع ومكافح، لذلك هو يصنع المستحي».

وكان الفنان المغربي ربيع القاطي قد كشف تفاصيل دوره في مسلسل «الزعيمان» الليبي التاريخي، حيث يقدم دور الزعيم والمجاهد والمناضل السياسي الليبي، سليمان باشا الباروني.

ويسلط المسلسل الضوء على شخصيتي سليمان باشا الباروني وبشير السعداوي، فيما قال القاطي: «أنا سعيد لأنني أجسد دور البطولة لشخصية تاريخية عاشت ما بين 1870 و1940 وهي شخصية ذكية وعبقرية لزعيم أفنى حياته في طلب العلم والجهاد، كما كان أول مجاهد عربي يدافع عن فكرة الاستقلال عن الإمبراطورية العثمانية».

«الزعيمان» مسلسل درامي تاريخي، نفذته شبكة «سلام» الإعلامية بالشراكة مع الهيئة العامة للثقافة، يتناول شخصيات تاريخية مهمة في التاريخ الليبي، هما الزعيم بشير السعداوي والزعيم سليمان الباروني، يشارك في المسلسل مجموعة من أهم نجوم الدراما الليبية، بالإضافة إلى أكثر من 250 ممثلا وممثلة من جنسيات عربية مختلفة، من بينهم الليبي صالح القراد، والمغربي ربيع القاطي، والأردنية نادرة عمران في دور المجاهد والمناضل السياسي الليبي سليمان باشا الباروني، المسلسل من إنتاج وليد اللافي، وإخراج أسامة رزق، وسيناريو وحوار عزة شلبي وأحمد نبيل.

أحد مشاهد المسلسل.