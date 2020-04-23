توم هانكس يهدي آلة كاتبة لصبي تعرض للتنمر لأن اسمه كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أبريل 2020, 05:31 مساء
الممثل الاميركي توم هانكس (أرشيفية:انترنت)

ذكرت شبكات تلفزيون أسترالية، الخميس، أن الممثل الأميركي توم هانكس أرسل خطابا وآلة كاتبة تحمل العلامة التجارية كورونا لصبي أسترالي كتب له يشكو من التنمر بسبب اسمه، وهو كورونا.

وكتب كورونا دي فريس (ثماني سنوات) من جولد كوست بولاية كوينزلاند الأسترالية إلى هانكس الذي أمضى هو وزوجته ريتا أكثر من أسبوعين في الحجر الصحي في المنتجع الأسترالي بسبب إصابتهما بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وفقا لوكالة رويترز.

وذكرت القناة السابعة التلفزيونية أن الصبي كتب إلى هانكس يقول «سمعت في الأخبار أنك وزوجتك أصبتما بفيروس كورونا.. هل أنتما بخير؟»، وأضاف أنه يحب اسمه لكن أناسا في المدرسة ينادونه فيروس كورونا وهو ما سبب له الحزن والغضب.

ورد هانكس، الحائز جائزتي أوسكار، على الصبي قائلا «هل تعلم أنك الشخص الوحيد الذي عرفته يحمل اسم كورونا»، وأظهرت صورة للخطاب نشرتها القناة السابعة أن هانكس قال فيه «أعتقد أن هذه الآلة الكاتبة ستناسبك، اسأل أحد الكبار كيف تعمل واستخدمها في الرد علي».

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