نتفليكس تحقق أرقاما قياسية في أزمة كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أبريل 2020, 04:59 مساء
فيروس كورونا قرب شعار "نتفليكس" (أ ف ب)

أعلنت «نتفليكس» الثلاثاء ارتفاع أرباحها، بحيث ازداد عدد المشتركين في خدماتها للبث التدفقي بحوالي 16 مليونا خلال فترة الإغلاق المفروضة في معظم أنحاء العالم في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال محلل التسويق الإلكتروني إريك هاغستروم «بعد الزيادة القياسية في عدد المشتركين، ستكون نتفليكس الشركة الإعلامية الأقل تأثرا بكوفيد 19 وستبقى كذلك»، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأضاف «إن هذا العمل يتناسب مع السكان الذين أصبحوا فجأة محصورين في المنزل»، وحققت «نتفليكس» أرباحا بلغت 709 ملايين دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي من عائدات بلغت 5.8 مليار دولار، في حين ارتفع عدد المشتركين بمقدار 15.7 مليون مشترك عن الربع السابق ليبلغ عددهم الإجمالي حوالى 183 مليونا، وفقا لأرقام الشركة.

وتبقي قواعد الحجر المنزلي الصارمة المليارات من الناس في بيوتهم في محاولة للحد من تفشي المرض، الأمر الذي يجعل الجمهور يلجأ إلى عمالقة الترفيه في سوق البث التدفقي، وقال المسؤولون التنفيذيون في «نتفليكس» في رسالة موجهة إلى المستثمرين «نحن ندرك تماما أننا محظوظون لأن لدينا خدمة ذات معنى أكبر للأشخاص المحصورين في المنزل».

وأضافوا «مثل خدمات الترفيه المنزلي الأخرى، نحن نرى نسب مشاهدة أعلى موقتا ونموا متزايدا في الاشتراكات»، وتتوقع «نتفليكس» انخفاضا في عدد المشاهدين ونسبة الاشتراكات مع تراجع المخاوف جراء فيروس كورونا وتمكن الأشخاص التحرك بحرية أكبر.

أوقات مضطربة

وقالت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها إن الآثار الطويلة الأجل لفقدان الوظائف بسبب أزمة فيروس كورونا على إيرادات «نتفليكس» ما زالت غير واضحة، وفقدت الولايات المتحدة وحدها 22 مليون وظيفة منذ منتصف مارس،وأوضح المسؤولون التنفيذيون «في تاريخنا الذي يزيد على 20 عاما، لم نشهد أبدا مستقبلا أكثر غموضا».

وتراقصت أسعار الأسهم صعودا وهبوطا ضمن هامش ضيق في تداولات ما بعد إقفال البورصة وإثر إعلان نتائج عائدات الشركة وأرباحها، وصحيح أن أزمة فيروس كورونا عززت عدد المشتركين، لكن في الوقت نفسه خفض ارتفاع سعر الدولار الأرباح، وشرح هاغستروم «ستواجه نتفليكس في البيئة الاقتصادية الجديدة صعابا»، مضيفا «لكن الميزانيات التي خصصها المستهلكون للترفيه عن أنفسهم من خلال البث التدفقي ازدادت بسبب إغلاق دور السينما والمطاعم والحانات وتعليق الأحداث الرياضية».

عروض جانبية 

وقالت نتفليكس «لقد أوقفنا معظم إنتاجنا في كل أنحاء العالم استجابة لتدابير الإغلاق التي فرضتها الحكومات وتوجيهات مسؤولي الصحة العامة المحليين»، وأضافت «لا أحد يعرف كم سيستغرق الأمر حتى نتمكن من استئناف الإنتاج بشكل آمن في بلدان مختلفة».

وأشار المسؤولون التنفيذيون في المجموعة إلى أن منافسيها يعانون من الوضع نفسه لكن «نتفليكس» لديها مكتبة تحتوي على آلاف الأعمال ومجموعة من العروض الجاهزة للبث، وتابعوا «قد يكون رضا مشتركينا أقل تأثرا من رضا المشتركين في المنصات المنافسة بسبب نقص المحتوى الجديد لديها، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتحديد ذلك».

وفي أبريل، قالت شركة «والت ديزني» إن خدمة البث التلفزيوني لديها «ديزني +» أصبحت تضم 50 مليون مشترك لقاء بدل بعد خمسة أشهر فقط من إطلاقها في الولايات المتحدة، وبعد ذلك، أطلقت الخدمة في الهند وثماني دول في أوروبا الغربية أيضا، وقال ديفيد سايدبوتوم المحلل لدى «فيوتشر سورس» إن التحدي الرئيسي الذي يواجه «نتفليكس» وغيرها من خدمات البث التدفقي خصوصا «ديزني +»، لن يكون جذب مشتركين جدد بعد انتهاء فترة الإغلاق فحسب، بل الاحتفاظ بالمشتركين الحاليين».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«المركزي» في بنغازي يعلن مواقيت عمل المصارف في رمضان
ليبيا
رسميا .. إصابة أول حيوانين منزليين بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة
طب وصحة
معهد أميركي يحذر من تبعات «كارثية» حال تفشي «كورونا» في ليبيا
ليبيا
دفن جثمان رئيس الوزارء الأسبق عبدالرحيم الكيب بالمقبرة الإسلامية في برمنغهام ...
ليبيا
عباس: سنعتبر كل الاتفاقات مع أميركا وإسرائيل لاغية إذا ضمت الأخيرة الضفة المحتلة
عربى
إعلان أول حالة وفاة في الدوري الإنجليزي بسبب «كورونا»
رياضة عالمية
دار الإفتاء المصرية تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان للعام 1441 هجريا
عربى
بسبب «كورونا».. «الصحة العالمية» توصي بتجميد نشاط كرة القدم لأجل غير مسمى
رياضة عالمية
ترامب يأمر بتدمير أي زوارق إيرانية تتحرش بالسفن الأميركية (فيديو)
دولى
الملك سلمان يوافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين دون دخول المصلين
عربى
لجنة مكافحة «كورونا» بالحكومة الموقتة: حظر التجول في رمضان من 6 مساء إلى 6 صباحا
ليبيا
«مواصلات الوفاق»: طرح سيناريوهات لإعادة الليبيين العالقين في الخارج
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فرصة جديدة لـ«هيدروكسي كلوروكوين» في مواجهة «كورونا»