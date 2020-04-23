إعداد مسلسل «ستار وورز» يرتكز على الأدوار النسائية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أبريل 2020, 01:31 مساء
خلال العرض الأول لـ«ذي رايز أوف سكايووكر« بكاليفورنيا، 16 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

يتم الإعداد لمسلسل تلفزيوني جديد يدور حول «ستار وورز» (حرب النجوم) يولي أدوارا أكبر للنساء لعرضه على منصة «ديزني +» للبث التدفقي، وفق ما أكدت وسائل إعلام متخصصة عدة الأربعاء.

وذكر موقع «ديدلاين هوليوود»، أن «ستار وورز» الجديد سيكون «مسلسل إثارة مع بعض الفنون القتالية، وسيركز على النساء مع أحداث تدور ضمن تسلسل زمني مختلف عن ذاك المعتاد في أفلام ستار وورز».

ولم ترد «ديزني» على الفور على اتصالات وكالة «فرانس برس» للتعليق. وسيصور المسلسل، وهو من إخراج ليزلي هيدلاند، بتقنية الحركة الحية، كما ذكرت مجلة «ذي هوليوود ريبورتر».

وهذه أحدث محاولة لـ«ديزني» لتجسيد هذه السلسلة من أفلام الخيال العلمي على الشاشة الصغيرة بعد النجاح الباهر لـ«ذي ماندالوريان» الذي أدخلت فيه شخصية «بايبي يودا»، كما أطلق عليه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ عرض «ذس ماندالوريان» في الخريف الماضي تزامنا مع إطلاق منصة «ديزني +» ونال إعجاب النقاد ومتابعي السلسلة على حد سواء.

إلا أن المبادرات الهادفة إلى زيادة الشخصيات النسائية والأقليات في «ستار وورز» أدت إلى انقسام آراء محبيها، كما تعرضت بعض الممثلات المشاركات في الأدوار الأساسية لإساءات لفظية عنصرية وجنسية.

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