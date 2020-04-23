إعداد فيلم حول حياة المغنية ويتني هيوستن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أبريل 2020, 11:37 صباحا
ويتني هيوستن في لاس فيغاس، العام 2004 (أ ف ب)

تعد المخرجة ستيلا ميغي فيلما عن حياة المغنية الأميركية ويتني هيوستن، بحسب ما ذكرت وكيلة أعمالها لوكالة «فرانس برس»، مؤكدة معلومات نشرتها وسائل إعلام أميركية عدة.

وذكر موقع «ديدلاين» المتخصص أن الفيلم سيكون بعنوان «آي وانا دانس ويز سامبادي» وسيضع حواره كاتب السيناريو النيوزيلندي أنطوني ماكارتن الذي يشارك في الإنتاج كذلك.

وحقق كاتب السيناريو هذا «58 عاما» نجاحات عدة في الفترة الأخيرة في أفلام سير فنانين مع «ذي داركست آور« و«بوهيميان رابسودي» (2017) و«ذي تو بوبس» (2019).

وأضاف الموقع أن ورثة ويتني هيوستن التي توفيت العام 2012، أعطوا موافقتهم ويتعاونون في المشروع. وأعاد موقع الفنانة الرسمي نشر مقال «ديدلاين» الأربعاء.

ويشارك في إنتاج الفيلم أيضا المنتج كلايف ديفيس، الذي وقع مع ويتني هيوستن أول عقد تسجيل في مسيرتها الفنية.

وتوفيت ويتني هيوستن وهي في الثامنة والأربعين غرقا في مغطس غرفة فندق بعدما استهلكت كمية كبيرة من الكوكايين.

وطبع إدمان المخدرات نهاية مسيرتها، إلا أنها لا تزال تعتبر من أبرز وأجمل الأصوات في مجال موسيقى «أر أند بي» والموسيقى الشعبية عموما في السنوات الثلاثين الأخيرة.

وألقى فيلمان وثائقيان في الفترة الأخيرة بعض الضوء على جوانب من حياة هيوستن، التي بدأت تغني في جوقة غوسبل في نيوارك بولاية نيوجيرزي.

وتضمن فيلم «ويتني» شهادات بأن ويتني هيوستن تعرضت لاعتداءات جنسية في شبابها من قريبة تكبرها سنا بكثير.

أما فيلم «ويتني: كان أي بي مي» فتطرق إلى علاقة المغنية العاطفية مع امرأة تدعى روبين كروفرد، تكتمت عنها خلال فترة طويلة من حياتها.

وقال كلايف ديفيس في تصريح لموقع «ديدلاين»: «أعرف أن قصة ويتني هيوستن لم ترو بالكامل بعد».

وأكد المنتج أن السيناريو «سيتجاوز كل المحرمات وسيكون غنيا على الصعيد الموسيقي».

وبرزت المخرجة ستيلا ميغي العام 2016 مع أول فيلم لها لاقى استحسانا في صفوف النقاد بعنوان «جين أوف جونيسيز» (2016) وهو كوميديا عائلية بميزانية محدودة.

وأخرجت بعد ذلك ثلاثة أفلام روائية طويلة غالبيتها أفلام كوميدية رومانسية، مثل «ذي فوتوغراف» الذي عرض في الولايات المتحدة في فبراير.

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