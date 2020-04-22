تأجيل «الأسكندرية للسينما الفرانكوفونية» لحين إشعار آخر

تأجيل «الأسكندرية للسينما الفرانكوفونية» لحين إشعار آخر (الوسط)

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية تأجيل دورتة الأولى التي كان مقررًا انطلاقها يوم ١٢ يونيو المقبل.

وقال الكاتب محمد سلماوي رئيس اللجنة العليا للمهرجان: «في ضوء الوضع العالمي والتطورات السريعة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، وفي إطار توجهات الدولة المصرية في اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس، التي جاء في مقدمتها تعليق كافة الفعاليات الجماهيرية، وحرصًا منا على صحة وسلامة ضيوفنا وجمهورنا وفريق العمل، اتخذنا القرار الصعب بتأجيل النسخة الأولى من مهرجان الأسكندرية للسينما الفرانكوفونية لحين إشعار آخر».

وتابع: «جاء هذا القرار بعد مشاورات مع الجهات المعنية وشركاء المهرجان، وعقب القيود الصارمة التي فرضت على السفر والتنقل والتجمعات تماشيًا مع متطلبات الصحة العامة».

وأضاف: «نتقدم لكافة صناع ومحبي السينما بأسفنا العميق لهذا القرار الصعب، إلا أنه يتوجب علينا جميعًا مواجهة انتشار فيروس كورونا، وألا نتواني في دعم وتلبية الجهود والإجراءات المفروضة استجابة لكبح انتشار الفيروس، ونؤكد استمرار التزامنا إزاء صناع الأفلام والمنتجين وشركائنا وجمهورنا، حيث سنقوم بإعلان المواعيد الجديدة في وقت لاحق».

وقال الفنان سمير صبري رئيس المهرجان: «حاولنا تقديم الدورة الأولى من المهرجان مع شركائنا، وكنا قد انتهينا من 80 % من برمجة المهرجان في مسابقاته المختلفة من أفلام وندوات وفعاليات واختيار لجان التحكيم والاستقرار على المكرمين، ولكن انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم صعَّب مهمتنا، لذلك نشكر تفهمكم لموقفنا، الذي يهدف للمصلحة العامة لكل صناع السينما في العالم والجمهور المصري خاصة، ونتمنى أن نعود قريبًا بعد زوال الغمة».