رامز جلال يواصل مقالبه في «رامز مجنون رسمي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 03:33 مساء
بوستر برنامج «رامز مجنون رسمي» (خاص لـ بوابة الوسط)

حصد البرومو الأول لبرنامج «رامز مجنون رسمي» الذي عرضته الصفحة الرسمية لشبكة قنوات «MBC مصر» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للإعلان عن عرض حلقات البرنامج عبر شاشتها خلال شهر رمضان ما يقرب من 2.6 مليون مشاهدة منذ طرحه.

وأثار البرومو إعجاب جمهور ومُتابعي رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرا لما احتواه من مشاهد رعب وكوميديا في الوقت ذاته، بسبب المغامرات المُثيرة التي تواجه النجوم الذين يقعون في فخ رامز.

وقال رامز جلال في البرومو إنه يتحدى الجميع هذا العام، واصفا الرعب والانهيار بأنهما سيكونان المسيطران على الأجواء، بفضل الفكرة غير التقليدية التي سترعب النجوم في حلقات «رامز مجنون رسمي».

ويشهد برنامج «رامز مجنون رسمي» في الموسم الجديد الكثير من المفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يُطلون مع رامز.

وكشف البرومو جزءا من هذه المفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة، ومنهم: نبيلة عبيد، غادة عادل، ياسمين صبري، أمينة خليل، ياسمين رئيس، عبدالباسط حمودة، باسم ياخور، علي معلول، طارق حامد، فيفي عبده، محيي إسماعيل، حسن شاكوش.

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