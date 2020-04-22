أوبرا دبي تستضيف أول حفل «أونلاين» للأردنية مكادي نحاس

المطربة الأردنية مكادي نحاس (خاص لـ بوابة الوسط)

تقدم الفنانة الأردنية مكادي نحاس أولى حفلاتها الغنائية «الأونلاين»، بالتعاون مع أوبرا دبي، في بث حي ومباشر عبر صفحة الأوبرا على «إنستغرام»، في تمام السادسة مساء الخميس.

وتأتي هذه الإطلالة ضمن مبادرة أوبرا دبي الفنية بتقديم جرعات موسيقية مكثفة ومختلفة المذاقات على مستوى العالم العربي، لري عطش الجمهور لسماع الموسيقى الحية ومذاق الحفلات «اللايف»، وسط الأزمة العالمية التي يعيشها الجميع حاليا.

كما تقدم المبادرة رسالة توعية جماهيرية عبر الموسيقى حول أهمية البقاء في المنازل، والالتزام بالحجر المنزلي لمواجهة تفشي وباء «كورونا»، ورسالة طمأنينة أننا جميعًا في هذه الأزمة معًا، ويجب أن نواجهها ببقائنا في البيوت ولو لفترة موقتة، حتى تعود الحياة لطبيعتها قريبا.

وتمتد رحلة مكادي نحاس الفنية لأكثر من عشرين سنة، نتاجها خمسة ألبومات، أولها «كان يا ما كان» الذي خاضت خلاله مغامرة التغني باللهجة العراقية في مطلع الألفينات، وأتبعته بألبوم «خلخال» غاصت به في عوالم موسيقى بلاد الشام من لبنان والأردن وسورية، وجسدت فيه رؤية مشروعها الموسيقي كملحنة وكاتبة أغان، ومن بعدها غنت للأطفال ألبومها الثالث «جوا الأحلام»، ومن ثم اختتمت مشوار ألبوماتها مع «نور» برفقة مقام للإنتاج، منذ ست سنوات، وتجهز حاليا لإطلاق ألبومها الجديد.