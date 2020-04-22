يعرض في رمضان.. «ويبقى الأثر» برنامج عن تاريخ وحضارة الإسلام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 04:20 مساء
الإعلامية رانيا أيمن (خاص لـ بوابة الوسط)

قررت إدارة قنوات «اقرأ» عرض برنامج «ويبقى الأثر» للمذيعة رانيا أيمن حصريا على منصة «تابع» خلال شهر رمضان المبارك.

البرنامج يتكون من 15 حلقة، وهو جولة سياحية إسلامية نتعرف من خلالها إلى تاريخ وحضارة الإسلام.

وتم التعاون في هذا البرنامج مع عدد من السفارات داخل مصر، للحصول على صور وفيديوهات قيمة ونادرة للأماكن والآثار الإسلامية.

تصوير البرنامج تم داخل مسجد الحاكم بأمر الله في شارع المعز «شرق القاهرة».

ومن الدول التي سيتم زيارتها في حلقات البرنامج كندا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والهند، والصين، وأوزبكستان، وتونس، والمغرب.

يبدأ عرض أول حلقة تزامنا مع أول أيام رمضان وتدور أحداثها داخل دولة إسبانيا «الأندلس قديمًا»، وسيتم التعرف إلى أهم الآثار الإسلامية هناك وزيارة قصر الحمراء.

البرنامج إعداد وتقديم رانيا أيمن وكتابة أمل مسعد وإخراج أيمن إسماعيل.

سيتم عرض البرنامج على منصة «تابع» في رمضان (خاص لـ بوابة الوسط)
الإعلامية رانيا أيمن (خاص لـ بوابة الوسط)
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