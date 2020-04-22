ليبيا تشارك باجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية الافتراضي

ليبيا تشارك باجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية الافتراضي (فيسبوك)

شاركت الهيئة العامة للثقافة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، في الاجتماع الافتراضي الذي عقدته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الاثنين 20 أبريل 2020.

شارك في الاجتماع ممثلو اللجنة الدائمة للثقافة العربية من مختلف الدول العربية، لمناقشة قضايا تخص الثقافية العربية المشتركة والخطط الطارئة المطلوبة للتخفيف من انعكاسات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وأكد عضو اللجنة الدائمة عن دولة ليبيا أن الهيئة العامة للثقافة تداركت مخاطر الفيروس، وقدم شرحا مفصلا حول الآليات التي اتخذتها الهيئة للتعامل مع جائحة كورونا والخطط والبرامج التي نفذتها والاستراتيجية التي تعمل بها.

وأشاد مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، محمد ولد أعمر، خلال الاجتماع بالتدابير التي اتخذتها الوزارات والهيئات الثقافية منذ بداية ظهور فيروس كورونا للتعامل مع الوضع الحالي، والتي وصفها بالمهمّة والشّاملة، وقام بتعميم عدد من المبادرات التي طرحت خلال الاجتماع.