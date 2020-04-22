جولدي هون تظهر مع ابنتها وحفيدتها على غلاف «بيبول»

الممثلة ميشيل فايفر كانت أول من تظهر على غلاف العدد الخاص العام 1990 (أرشيفية: الإنترنت)

ظهرت الممثلة الأميركية جولدي هون وابنتها الممثلة كيت هدسون وحفيدتها معا على غلاف عدد سنوي خاص من مجلة «بيبول» الثلاثاء.

وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها هون مع ابنتها وحفيدتها الرضيعة راني روز فوجيكاوا على الغلاف، وذلك في الذكرى السنوية الثلاثين لصدور العدد الخاص (بيوتيفول) من المجلة المتخصصة في أخبار المشاهير، وفق «رويترز».

وقال دان ويكفورد رئيس تحرير مجلة «بيبول»، «يرمز هؤلاء النسوة لما هو مهم لنا في الوقت الحالي وهو الإيجابية والحنان والضحك والأسرة».

وعلى صفحات المجلة، تتحدث هون (74 عاما) بطلة فيلم (برايفت بنجامين) وابنتها هدسون (41 عاما) بطلة فيلم (أولموست فيموس) عن العلاقة بينهما وتحديات تربية الأطفال.

وقالت هدسون للمجلة «لطالما كانت أمي أكبر داعم لي.. أتمنى أن أمنح راني هذا القدر من الثقة».

ويتضمن العدد الذي سيتم طرحه في الأسواق الجمعة 40 صفحة بها موضوعات عن نجمات أخريات مثل جوينيث بالترو وريتا ويلسون.

الممثلة ميشيل فايفر كانت أول من تظهر على غلاف العدد الخاص العام 1990 عندما كان يطلق عليه (ذا موست بيوتيفول).

وعلى مر السنين اختيرت الممثلة جوليا روبرتس خمس مرات للظهور على غلاف العدد، كما اختير توم كروز وليوناردو دي كابريو وبيونسيه.

وفي 2018، تغير اسم العدد الخاص من مجلة بيبول إلى (بيوتيفول).